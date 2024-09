Su casa quedó en ruinas entre las montañas en Los Cocos después del paso del incendio que arrasó en el Valle de Punilla.

La madrugada del domingo Damián veía como el fuego avanzaba sobre el cerro Cabeza del Soldado. "Cambió el viento y tuvimos que salir corriendo, no alcancé a sacar nada, sólo un par de herramientas", comentó frente al micrófono de Canal 10.

Lejos de la angustia el rubio de pelo largo y barba entrecana dijo que la desgracia que sufrió es "una oportunidad para empezar de nuevo".

"Es una práctica de responsabilidad porque esto me pasó a mí, entonces no puedo culpar a nadie, por algo me toca vivir esto, estoy revisando mi cuestiones para que no se repita", señaló.

A su alrededor se veían restos de concina, un panel solar, garrafas, un calentador, un grupo electrógeno y la bacha de la cocina desperdigados entre las cenizas.

"Simbólicamente es como que te arrasa todo tu pasado, tu vida queda en blanco", dijo Damián quien fue auxiliado por amigos y vecinos. Uno de ellos le prestó su casa de veraneo para que se hospede hasta diciembre.

Sin embargo la única crítica del hombre que lo perdió todo fue dirigida a las autoridades a cargo de los bomberos que luchan contra el fuego.

"Siempre los bomberos tuvieron como prioridad las casas, en este caso no ha pasado y es extraño porque es la primera vez que observó esto", afirmó.