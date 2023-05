La Agencia Córdoba Cultura brinda numerosos eventos culturales para disfrutar de la primer semana de mayo.

Entérate de todo lo que podés hacer:

Martes 2

A las 18. Ciclo Cine en el Palacio: La tortuga roja (de Michael Dudok de Wit, Francia, 2016) Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

Esta propuesta, que comenzó en el año 2022 con 35 proyecciones de diferentes géneros y directores, vuelve con el ciclo “La vida animada” (Parte II). Todos los martes de abril y mayo contará con proyecciones de películas animadas para adultos, ejecutadas con distintas técnicas de animación. Un hombre naufraga en una isla tropical habitada por cangrejos, aves y otros animales marinos. En su afán desesperado de escapar de allí, un día encuentra una extraña tortuga que cambiará su vida para siempre. Debut en el largometraje del animador Michael Dudok de Wit (ganador del Oscar por su cortometraje «Father and Daughter»). Una coproducción de varias productoras francesas y el Studio Ghibli. Entrada libre y gratuita, por orden de llegada, hasta agotar capacidad de sala.

A las 18. Cine: Sobre las nubes (de María Aparicio, Argentina, 2023) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Ramiro es cocinero en un bar. Hernán es un técnico sin trabajo. Nora es enfermera en un hospital público. Lucía es empleada en una librería. Cuatro historias y una ciudad en blanco y negro de cielos nublados. Ninguno de ellos se conoce entre sí, sólo son habitantes de la misma ciudad. Repite miércoles 3 a las 20:30. Entrada general $400.- Estudiantes y Jubilados $200.

A las 19. Presentación del Ciclo “Palabras de Poeta” Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



Un ciclo de encuentros donde participan poetas cordobeses. Este ciclo mensual de lectura de poesía de mayor permanencia de la literatura cordobesa, se ha desarrollado durante 15 años (2005-2020) en la Facultad de Lenguas de la UNC, y ahora llega a Biblioteca Córdoba, a cargo de Hernán Jaeggi. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Cine: Alcarrás (de Carla Simón, España-Italia, 2023) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Durante generaciones la familia Solé cultiva una gran extensión de melocotoneros en Alcarrás, una pequeña localidad rural de Cataluña. Pero este verano, después de décadas cultivando la misma tierra, puede que sea su última cosecha. Repite miércoles 3 a las 18. Entrada general $400.- Estudiantes y Jubilados $200.

Miércoles 3

A las 20. Cine: Día 1 (de Rafael Escolar, Argentina, 2019) Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



La vida de Darío Lizardi gira tan azarosamente como los rodillos de Ailén, su máquina tragamonedas. Todo lo perdido durante sus 35 años de adicción al juego no ha bastado para alejarlo de su obsesión. Convencido de que a la suerte hay que trabajarla, de que cuanto más conoces a tu máquina, más cerca de la suerte estás, Darío espera el día en que Ailén le devuelva todo lo que él le ha dado. Para esto, sólo necesita conseguir una moneda, accionar la palanca y que los rodillos comiencen a girar. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Cine debate Mujeres directoras: Los silencios del palacio (de Moufida Tlatli, Túnez, 1994) Museo Amadeo Sabattini – Mariano Moreno 270 Villa María



A sus 25 años la joven Alia está decidida a romper con todo: con su trabajo como cantante de bodas y con su pareja, Lotfi, un hombre con el que ha convivido diez años, pero que la obliga a deshacerse del hijo que espera. Encarada a una nueva situación regresará a la memoria de su infancia, al palacio donde se crió junto a su madre, una sirvienta, y a la evocación de un padre desconocido, que bien pudiera ser el príncipe dueño de dicho palacio. Entrada libre y gratuita.

Jueves 4

A las 17:30. Conversaciones con artistas. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



Charla al pie de obra en el marco de la muestra «No vengas a buscarme» con la presencia del pintor y autor de la exposición Guillermo Fernández Toledo. Actividad destinada para todo público. En las salas 8 y 9 del museo. Entrada gratuita.

A las 18. Cine Distendido CEA: La vida secreta de las mascotas 2. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Ciclo de cine adaptado para niños con Condición del Espectro Autista. Organizado por tercer año consecutivo por la Agencia Córdoba Cultura, la Fundación Familias Cea Córdoba – TGD Padres TEA Córdoba y el Centro Cultural Córdoba. El ciclo propone una función mensual los primeros sábados de cada mes. A diferencia de las funciones tradicionales de cine, donde la atención y la concentración visual son aspectos fundamentales y el uso habitual requiere silencio y oscuridad, entre otros requisitos, este ciclo presenta adaptaciones de acuerdo a las necesidades de niños con CEA, que tienen que ver con una serie de características que hacen de la sala un entorno más ameno e inclusivo.



Aquellas instituciones o grupos numerosos que quieran asistir deben comunicarse previamente a: fundacionfamiliasceacordoba@gmail.com Entrada libre y gratuita.

A las 20. Córdoba en otoño. Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66



El cantante cordobés Pablo Lozano festeja 30 años de interpretar la zamba “Córdoba en otoño”. La versión más reciente forma parte del disco “Mi árbol y yo” el cual está acompañado por el consagrado cantante salteño Jorge Rojas. En esta oportunidad acompañan a Pablo los siguientes artistas invitados: Facundo Toro, Roberto Carabajal, “El Toro” Quevedo, Julio Vaca “Chicharrón”, Sofía Asís, Carlos Tapia y Ariel Luna. El repertorio se completa con versiones originales de grandes obras como “Del norte cordobés”, “Campo afuera” y “Córdoba de antaño” entre otros. Entrada general $1.000 disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.

Viernes 5

A las 20. La Creación. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365



La Orquesta Sinfónica de Córdoba y el Coro Polifónico de Córdoba interpretan el oratorio de Joseph Haydn que narra la creación del mundo según el Génesis. Se destacan las voces solistas Anahí Cardoso -soprano-, Sabrina Paterno -mezzosoprano-, Daniel Asrin -tenor-, Federico Finocchiaro -barítono-, y Ángel Carranza bajo. La dirección general está a cargo de Camilo Santostefano. Repite sábado 6. Entradas en venta desde $500 pesos en la boletería del teatro.

A las 20. Frankenstein, el musical. Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66



Basado en la novela de Mary Shelley, el musical más grande y exitoso realizado en Córdoba, que el año pasado celebró sus 20 años desde el estreno en esta misma sala, cuenta con más de 30 artistas en escena. Libro, letras y dirección: Hernán Espinosa. Música original: Fernando Rahe y Gabriel Ferreyra.

Entradas numeradas $3.300 disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro. Repite sábado 6 a las 20.

A las 20. Música: Jazz Legends, un recorrido por los gigantes del Jazz. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



El quinteto del compositor y saxofonista cordobés Martín Dellavedova hace un recorrido por varias figuras fundamentales de la historia del jazz moderno, fundamentalmente de las etapas del hard bop y del cool jazz, tales como Thelonious Monk, Miles Davis, John Coltrane, Wayne Shorter, Ornette Coleman y Sonny Rollins. Integrantes: Martín Dellavedova (saxo tenor y soprano), Cristian Andrada (contrabajo), Luis Barzola (batería), Lucas Acuña (trompeta), Agustín Waldheim (piano). El espectáculo estará acompañado por la conducción del periodista especializado Adrián Baigorria con textos y semblanzas de las figuras del jazz referenciadas. Entrada general $1.300 en venta por autoentrada.com y a partir de una hora antes del espectáculo, en boletería del CCC.

A las 20. La CatrinaPaseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325



La Comedia Cordobesa y el elenco estable de Títeres del Teatro Real ponen en escena La Catrina, representación de la muerte por el pueblo Mejicano. Con un agregado: La muerte viva o recuerdos de Doña Francisca. Doña Francisca nos relatará sus recuerdos, de infancia, adolescencia y ya adulta. En sus recuerdos la muerte tiene su presencia, ya que la busca y no la encuentra. La muerte pone en evidencia la importancia de la vida, por eso una muerte viva como dice el Sabalero (cantante uruguayo) jamás será una muerte mansa. Para público adolescente y adulto. Entrada general $500 disponible a través del sistema autoentrada.com o retirar por boletería del teatro hasta media hora antes de la función.

A las 21. Astrotaller. Ciclo Lunáticos en Ciencias. Observamos la luna llena. Museo Provincial de Ciencias Naturales – Poeta Lugones 395



Actividad para contemplar la luna llena. Una propuesta que nos invita a maravillarnos con la luna observándola desde el telescopio Newtoniano de 300 mm., mientras conversamos sobre este cautivante e inspirador satélite natural. IMPORTANTE: Se suspende en caso de imposibilidad de observación por nubes o mal clima. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Viernes de Música: La portada en concierto. Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



La banda de blues y rock oriunda de la ciudad de Río Cuarto, ofrece un amplio y agradable repertorio que integra temas clásicos del blues y del rock de los 70’s, 80’s y 90’s. Si bien los miembros de la agrupación comparten influencias similares, el aporte y las ideas de cada uno de ellos, nutren su cancionero. Entrada general $1.200

Sábado 6

A las 20. Vientos en el Centro. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



A cargo de la Banda Sinfónica Municipal de la ciudad de Córdoba, el ciclo que a lo largo de distintos conciertos, uno por mes, expondrá al público el trabajo desarrollado por la Banda completa y sus diferentes ensambles de cámara. Los repertorios serán programados en virtud de cada concierto y de los diferentes orgánicos que presentará dicho elenco, en el marco agradable y propicio que nos acostumbra el auditorio Daniel Salzano, del Centro Cultural Córdoba. Entrada libre y gratuita.

Domingo 7

A las 11. Tejiendo infancias: Cascaja, experiencia Payasa Literaria. Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66



El ciclo Tejiendo infancias propone establecer un espacio creativo y artístico para las infancias, todos los domingos de marzo a noviembre. El hall del Teatro Real y el espacio externo, incluyendo la fachada, serán el escenario donde transcurren las más diversas escenas. En esta ocasión se presenta Cascaja, experiencia Payasa Literaria, donde la payasa Cándida y el cantautor Mariano Medina comparten una experiencia acerca del poder de los libros y la lectura. El lenguaje clown se mezcla con vivencias y textos de María Teresa Andruetto y Alejandra Toledo, lecturas y canciones del propio Medina y Laura Devetach. Entrada libre y gratuita.

A las 17. Títeres: Philia. Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66



El Elenco Estable de Títeres presenta Philia, una niña que juega y lleva a sus aventuras de sueño y deseo por los caminos de la experimentación, la observación, la imaginación, lo asertivo y lo que no lo es, pudiendo probar, no solo una vez, si volar es humano o solo pertenece al mundo de los insectos, de los pájaros o de algún diente de león que danza al son del viento. Saltar, mirar, tocar e investigar sin parar, queriendo devorar el mundo de lo real para luego transformar el anhelo en realidad y descubrir que, a veces, esperar no es tan difícil. Entradas 500 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20. Doménico Nordio & Pablo Rocchietti. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365.



El violinista italiano y el pianista cordobés interpretan música de cámara a través de la sonata Primavera, de Ludwig van Beethoven, Sonatina en La, de Franz Schubert, y Scherzo de la Sonata «F-A-E» (por las notas musicales en inglés, Fa, La Mi, en castellano), de Johannes Brahms.



La entrada es gratuita, con retiro previo de las ubicaciones desde el jueves 4 en boletería, Vélez Sarsfield 365, de martes a sábado de 9 a 20 y domingo de 17 a 20.