Quiénes tienen más chances de entrar al ballotage, según las encuestas pos PASO

El escrutinio definitivo de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto arrojó una paridad entre las tres principales fuerzas mayor a la que había planteado el escrutinio provisorio (gráfico arriba): casi 2,6 puntos porcentuales de diferencia entre La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UP). Sin embargo, esa paridad no se mantiene en las encuestas nacionales pos PASO de cara a la elección de octubre. Como vimos en las dos notas anteriores de este mismo espacio, Javier Milei (LLA) se ubica primero con una intención de voto de 35% o más, Sergio Massa (UP) segundo, por encima del 30%, mientras que Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio, JXC) aparece tercera, por debajo del 30%. Fuera del podio, les siguen Schiaretti (Hacemos por Nuestro País, HXNP), entre 3% y 4%, y Myriam Bregman, del Frente de Izquierda (FIT), con alrededor del 2%.

Recientemente, aparecieron nuevas mediciones: según Analogías, Milei alcanza 32,1% de intención de voto, Massa roza 27% y Bullrich 21%. En este caso, la candidata del FIT ronda el 5% y se ubica por delante del gobernador cordobés, invirtiendo las posiciones que cada uno obtuvo en las primarias (gráfico arriba). La brecha entre el candidato de LLA y el oficialista es de 5,3 puntos porcentuales, en tanto que casi 6 pp separan al ministro de Economía de la ex ministra de Seguridad; en cambio, la brecha entre Bregman y Schiaretti es de 1,7 pp, lo que deja la disputa por el cuarto lugar en empate técnico.

El cruce por variables sociodemográficas de Analogías arroja que Milei saca ventaja entre los electores masculinos y menores de 44 años, mientras que Massa toma la delantera entre votantes de 45 a 59 años y está en empate técnico con Bullrich entre los mayores de 60 (28,9% a 28%, respectivamente), que hasta 2021 eran un bastión de JXC. Por nivel educativo, el candidato libertario hace su mayor diferencia entre los electores con estudios secundarios, donde le saca 8,8 pp de ventaja al ministro de Economía (gráfico arriba).

En tanto, según la encuesta que Opinaia realiza sobre panel propio, Milei alcanza 35% y Massa está en empate técnico con Bullrich (25% a 23%, respectivamente). Entre Schiaretti y Bregman también hay una brecha de apenas 2 pp. Nuevamente, la ex ministra presenta problemas al analizar la transferencia de sufragios: mientras que el candidato libertario y el oficialista fidelizan alrededor del 90% de sus votos de las PASO, la ex ministra retiene 84% de su voto propio y sólo 56% de los votos de Horacio Rodríguez Larreta, contra el 71% que Massa fideliza de Juan Grabois (gráfico abajo).

Esa variable arroja también una situación compleja para Schiaretti y Bregman, que sólo retienen alrededor del 60% de los votos de las primarias, mientras que el resto de su caudal podría migrar hacia otras opciones en octubre. Por otro lado, entre quienes en agosto votaron a otros partidos, 46% se muestra indeciso de cara a octubre y 19% podría migrar a Massa; Milei y Bullrich empatan en 11%. Entre quienes votaron en blanco, casi 60% está indeciso, mientras que 17% podría votar a LLA y 10% a UP. En tanto, entre los ausentes, un tercio se inclinaría por Milei, 27% se define indeciso, 16% podría votar por Bullrich y 11% por Massa.

De todas las encuestas nacionales pos PASO recientes, DC (gráfico arriba) es la única que ubica a Bullrich por encima de Massa (24,7% vs 23,1%) pero en empate técnico si se considera el margen de error, mientras que Milei alcanza 34% de intención de voto. Sin embargo, la muestra de ese estudio está sesgada respecto al resultado de las primarias: sobreestima a Bullrich en casi 6 pp, mientras que subestima a Milei en 1 pp y a Massa en 5 pp, y ese sesgo afecta la intención de voto. En síntesis, sintetizando las primeras encuestas nacionales pos PASO: 1) Milei mantiene la delantera en la carrera hacia octubre, con entre 32% y 38,5% de intención de voto 2) Massa se ubica como escolta, entre 23% y 32% 3) Bullrich aparece tercera, entre 21% y 28% 4) el gobernador cordobés Schiaretti ronda entre 3% y 5%, mientras que Bregman oscila entre 2% y 5%, lo cual deja a ambos en situación de empate técnico 5) habrá que ver cuál es el efecto de la campaña hacia octubre y la coyuntura en los casi 50 días que faltan hasta el 22 de octubre, pero la foto de hoy muestra que los dos candidatos con más chances de definir la presidencia en ballotage el 19 de noviembre serían Milei y Massa, dado que ninguno alcanza el 45% de los votos afirmativos o por lo menos el 40% de los votos y una diferencia porcentual mayor a 10 puntos con respecto al segundo (condiciones que resolverían la competencia en primera vuelta).