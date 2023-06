El juez federal Alejandro Sánchez Freytes rechazó el amparo para que el niño Benjamín Bustos Fierro sea trasplantado de médula ósea en Estados Unidos y ordenó a la empresa de medicina prepaga Osde para que arbitre los medios necesarios para realizar la intervención en Argentina sin dilaciones ni demoras.

El padre y la madre del pequeño habían presentado el recurso pidiendo "cobertura del 100% de trasplante de células hematopoyéticas en el “Health Fairview Center for Pediatric Bone Marrow and Transplantation de la Universidad de Minnesota”, a cargo de Osde y del Estado Nacional.

Al efectuar la presentación, el abogado de la familia, Carlos Nayi, había afirmado que “la mejor opción para Benjamín, es que sea trasplantado en Minnesota, Estados Unidos, donde existe un hospital que cuenta con mucha experiencia, especialización y tecnología”.

Sin embargo, el Juzgado Federal 2 de Córdoba ordenó a Osde que “arbitre los medios necesarios para que el trasplante se lleve a cabo en el menor tiempo posible, supervisando que no se registren dilaciones en autorizaciones o en la falta de acciones”, en caso de que los padres del niño decidan realizar el procedimiento en Argentina.

Benjamín, de 8 años, es hijo del matrimonio Bustos Fierro. Al igual que sus hermanos, comenzó a presentar síntomas de Adrenoleucodistrofia (ADL). Los dos hijos mayores fueron sometidos a trasplantes de médula ósea en Estados Unidos hace más de 10 años. En la actualidad realizar el procedimiento en ese país tiene un costo de 800 mil dólares.

Esta enfermedad es neurodegenerativa y va afectando funciones vitales del ser humano, por lo que se necesita realizar un trasplante de médula ósea de manera urgente.

Por su parte, la familia Bustos Fierro había adelantado que “si bien en el país se realizan trasplantes de médula ósea para distintas patologías, no tiene buen resultado en pacientes con Adrenoleucodistrofia. De hecho, en Argentina, los niños con esta enfermedad que fueron trasplantados no sobrevivieron”.

Cecilia Ursi, madre de Benjamín había criticado en duros términos las demoras del Juzgado Federal 2, a cargo de Sánchez Freytes, en el proceso. “Hablamos del mismo juez que en el año 2011 rechazó el Amparo presentado por los padres de Thomás Bello de 5 años, quien necesitaba con urgencia el mismo trasplante en Minnesota”.

Luego expresaba que esa demora debido a la negativa del juez, “le dejó secuelas irreparables, pero gracias a Dios, y a que la Corte Suprema de Justicia falló a su favor, porque se basó en la altísima experiencia y única posibilidad real, Thomy al día de hoy, al igual que Agustin y Joaquín está con vida”.

En esa oportunidad, aseguró que “aún no quedó claro que la ALD no espera, avanza, come literalmente el cerebro, algunos niños en menos de 6 meses quedan en estado vegetativo. Podrán insistir en que tenemos las técnicas y trasplantes realizados para ALD, pero ninguno podrá contestar cuántos pacientes han sido tratados y que al día de hoy estén con vida porque no existen".

En relación al fallo, la Defensora Pública Oficial ante los tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Córdoba, Mercedes Crespi, se refirió a la cuestión.

“El juez entendió que aquí el procedimiento se hace, que está estandarizado a nivel mundial, que las drogas que se utilizan en el post operatorio están en el país y llegó a la conclusión de que no hay prueba suficiente” de que realizar el procedimiento en Argentina conlleve “un mayor riesgo que realizarlo” en otro país, afirmó la letrada.

Finalmente, aclaró que la familia tendrá la opción de apelar la decisión ante la Cámara Federal de Córdoba.