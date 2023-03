Un joven riocuartense fue estafado en las últimas horas por un presunto comprador que adquirió su vehículo con papeles falsos de la transacción. Valentín Mainardi sólo quiere recuperar su auto.

El damnificado contó que publicó el aviso de venta en el sitio de Facebook MarketPlace, y el domingo pasado apareció un interesado, con quien entabló diálogo en principio a través de Messenger, y posteriormente por Whatsapp.

El que resultó ser estafador se presentó como Horacio, y le pidió a Mainardi que le muestre el vehículo. Se encontraron, y el sujeto confirmó que iba a adquirirlo.

"En el momento me hizo la transferencia, pero al ser un número grande me dijo que podía demorar la transacción. Me mostró el comprobante, pero ya era tarde así que le dejé el auto y me guardo los papeles para hacer la transferencia el otro día a la mañana. La plata nunca llegó, no sabemos donde está el auto. Él nos volvió a contactar pero después nos bloqueó de todos lados", relató el joven a Puntal AM!

Horacio, que luego por Whatsapp se hizo llamar "Charly", presentó comprobantes del dinero en la cuenta, el cual habría obtenido del cobro de un seguro por un accidente automovilístico. Luego mostró el comprobante de la aprobación de la transferencia y de la transacción exitosa de los $2.650.000.

"Fuimos al banco para ver si en algún momento hizo la transferencia, pero la cuenta da como inexistente", contó Mainardi.

El joven luego indicó que hizo la denuncia en la policía. “No sabemos si lo van a usar para robar, o por si lo sacan de Rio Cuarto”, sostuvo.

El automóvil desaparecido es un Volkswagen Bora 2.1, modelo 2011, de color blanco, patente KIB517, sin vidrios polarizados y llantas negras", que actualmente cuenta con pedido de secuestro.

"El auto va a aparecer", dijo Mainardi esperanzado. Según comentarios que llegaron, habrían visto el auto en el barrio 400 viviendas, pero no sabe si el dato es certero.

Ahora, más de una persona dijo haber visto el auto, e incluso un hombre pidió recompensa para hacerle llegar el vehículo inmediatamente. "Me dijo que lo traía en una hora al auto", pero eso no ocurrió, contó el joven damnificado.

