En las últimas horas, la fórmula presidencial de Patricia Bullrich y Luis Petri hicieron oficial su apoyo a la candidatura de Javier Milei para el próximo balotaje del 19 de noviembre. Referentes de Juntos por el Cambio expresaron posiciones contrapuestas, desde la UCR comunicaron que no acompañaran a ningún candidato.

“Todos sabíamos que había dos propuestas, una populista encarada por Sergio Massa y otra de la Libertad que contenía a Patricia Bullrich y a Javier Milei. Por ende era bastante razonable que ahora decidamos apoyar a Milei en esta balotaje ”, explicó la exsenadora y actual diputada del PRO.

Massa opinó sobre la alianza entre Milei, Macri y Bullrich

A pesar de las fuertes críticas que expresaron desde la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, Machado aseguró que “aún no se ha roto” Juntos por el Cambio ya que cada partido que compone el frente “ha dado libertad de acción”, sin manifestarse a favor de uno u otro candidato.

Javier Milei y Patricia Bullrich se "encontraron" en la TV

Referentes del PRO, entre ellos Horacio Rodríguez Larreta, no apoyaron la decisión tomada por la ex candidata del frente. En este sentido, Machado negó que no se haya dialogado: “Las reuniones internas de cada partido definen las posturas, y después hay una conversación del frente, esto siempre ha sido así”.

“Ni el PRO le consulta al radicalismo, ni el radicalismo al PRO, acá cada partido es libre de tomar la decisión que quiera”, sostuvo. Aclaró así, que cada partido “puede mantenerse neutral” pero que cada dirigente "es libre para decir lo que quiera".

Morales: "Milei es mi límite, su extremismo no tiene nada que ver con nuestro partido"

“Juntos por el Cambio es una alianza electoral que se renueva cada dos años, pero que va a seguir unida. Incluida Patricia Bullrich, presidente del PRO”, finalizó.