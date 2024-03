El ex jefe de la Policía de Córdoba, Julio César Suárez, fue condenado nuevamente por la Justicia, en este caso a dos años y medio de prisión por la tenencia ilegal de un arma de guerra. Por el monto de la pena, la condena es de cumplimiento condicional, lo que indica que permanecerá en libertad.

El juicio abreviado se llevó adelante en la Cámara en lo Criminal y Correccional de los tribunales de la ciudad de Río Tercero, y Suárez fue hallado responsable del delito de tenencia ilegal de arma de guerra.

Cabe recordar que el ex jefe policial ya había sido condenado a dos años y dos meses de prisión condicional en marzo del 2018, por la Cámara Cuarta del crimen por “coacción” en contra de el periodista Dante Leguizamón, del Multimedio S.R.T.

Según fuentes judiciales, no pasó el tiempo que exige la ley para una nueva condena de cumplimiento condicional por lo que en los Tribunales de Río Tercero, Suárez debió haber sido sentenciado a una pena efectiva.

Claudio Orosz, quien fue el abogado querellante en el 2018 - con la primera condena al ex jefe de policía- explicó a Radio Universidad de cumplimiento condicional que “el artículo 27 del Código Penal en su segunda parte, es clarísimo. Habla de cuándo se puede obtener una segunda condena de ejecución condicional, por parte de una persona que haya cometido un nuevo delito. Dice que este plazo para obtener una segunda condena será de 8 años cuando los delitos fueran culposos, y de 10 años a partir de que la sentencia quede firme del primer delito,cuando los delitos sean dolorosos”, aclaró el letrado.

Y agregó: “yo tengo entendido que este señor Jefe de Policía cometió un delito por el que fue condenado - coacción- por la Cámara Cuarta del Crimen y la sentencia que le confirmó su condena es de fecha de diciembre del 2018. La coacción es un delito doloso”, explicó Orosz.

Y continuó diciendo: “Entiendo que posteriormente a raíz de haber embestido con su vehículo una niña fue allanado su domicilio y allí se encontraron las armas de guerra por las cuales la Cámara del Crimen de Río Tercero lo ha vuelto a condenar a más de dos años de prisión, pero lo que es inexplicable es que no ha tomado en cuenta que desde que quedó firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en diciembre del 2018 no han pasado 10 años, cuando se trata de dos delitos dolosos, lo que haría inexplicable por lo menos en los términos en los que nos enseñan en la Facultad de Derecho y más si no se tratara del ex jefe de policía y se tratara de un morocho de pelo ensortijado, cómo es que ha podido obtener, cuando todavía no es el año 2028 ni el mes de diciembre de ese año, una nueva condena condicional”, cuestionó el letrado.

El abogado sostuvo que es una una buena pregunta “para hacernos ante el Tribunal Superior de Justicia”, dando a entender que se presentará ante el máximo órgano judicial de la provincia de Córdoba por este caso.

