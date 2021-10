La Municipalidad de Córdoba denunció este martes penalmente a una empresa privada por el desborde cloacal que afectó a parte del barrio de Villa Páez y Alberdi.

El secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, afirmó a Canal 10 este miércoles que una empresa estaba realizando en la zona una obra sin autorización municipal.

Once familias evacuadas por el río cloacal en la ciudad de Córdoba

La obra produjo la rotura de una caño de agua potable que, a su vez, provocó el desmoronamiento del terreno y la rotura de la cloaca. El desborde cloacal es consecuencia de la presión generada por la pendiente el bloqueo en la cañería troncal de la red cloacal de 700 milímetros en Arturo Orgaz casi esquina Igualdad.

Un barrio de Córdoba inundado de "caca": vecinos indignados conviven con el agua servida

A su vez, el funcionario municipal criticó a la oposición y a la gestión anterior del intendente radical Ramón Mestre. "Esta gestión viene haciendo 22 aliviadores cloacales. En los últimos 10 años anteriores a que Llaryora sea intendente se hicieron cero", expresó.

"Las obras no se ven porque no están. Claramente para la gestión anterior no era prioridad la cloaca", agregó.

"He escuchado a miembros de la oposición ahora. Tu partido gobernó hasta hace un año y medio y me preguntas por el estado de las cloacas. Pero por qué no te lo preguntaste en los últimos 10 años donde no hicieron nada", concluyó.