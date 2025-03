Se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres de Extensión 2025 de la Facultad de Artes, que este año tendrán modalidad presencial, virtual y mixta. Con el objetivo de seguir brindando espacios de formación, intercambio y encuentro desde el arte habrá propuestas de danza, música, artes visuales, diseño, cine y fotografía, entre otros.

Propuestas y Modalidades

Las inscripciones a los talleres anuales y del primer cuatrimestre se encuentran abiertas y la definitiva a los cursos y talleres se confirma al abonar la matrícula y la primera cuota.

La matrícula tiene una inversión única de $15.000 y habilita la realización de los talleres durante todo el año. Si se hace más de un curso escribir a extension@artes.unc.edu.ar para que sólo se pague una sola vez la matrícula anual. Una vez realizado el pago de matrícula y primera cuota, enviar comprobante de pago a la misma dirección de correo electrónico.

Los cursos pueden abonarse de modo presencial, modalidad virtual, o por Pagos Link. En caso de tener inconvenientes con la impresión del cupón de pago, consultar a caja@artes.unc.edu.ar agregando en el cuerpo del mail: Nombre completo, Nº de DNI y curso al cual quiere inscribirse.

Los Talleres de la facultad de Artes de la UNC

Danzas folklóricas. Reflexión y creación

Docente: Florencia Gómez

Duración: 5 de abril a 28 de junio

Horario: Sábado de 11 a 13 hs.

Modalidad: Presencial – Jorge Díaz

Inversión mensual: $33.000

Descripción: El taller propone un recorrido que articula la reflexión sobre prácticas sociales y artísticas folklóricas junto a la exploración de dispositivos creativos para la producción coreográfica. Reflexionar lo danzado, danzar las reflexiones comprendiendo que las danzas folklóricas aluden inherentemente a una doble dimensión como experiencia artística y social.

Destinado a: Público en general interesados en lo folklórico

Escultura y artesanía

Docente: Olga Susana Argañaraz

Duración: 5 de abril a 29 de noviembre

Horario: Sábado de 10 a 13 hs

Modalidad: Presencial – Pabellón Cabaña

Inversión mensual: $33.000

Descripción: En el taller, se descubre la producción a través de la conceptualización, la investigación y la experimentación que lleva al hacer una o varias esculturas o artesanías. Cada estudiante, bajo la supervisión de la profesora, comienza libremente los proyectos escultóricos, que desarrolla con diferentes materiales y procedimientos técnicos. Con una estructura metodológica flexible y claramente participativa, la producción que realiza, durante el año lectivo, pasa por distintos aspectos: el tema o la idea, la técnica y sus procedimientos, el material y su dominio, el acabado y la presentación final en el taller o en la muestra de fin de año.

Destinado a: Personas mayores de 18 años.

After Effects

Docente: Norberto Prado

Duración: 7 de mayo a 25 de junio

Horario: Miércoles de 18 a 20 hs.

Modalidad: Presencial – Sala informática, Pabellón Haití

Inversión mensual: $33.000

Descripción: Se trata de un taller de 8 clases donde se aprende el manejo de la interfaz del software After Effects desde cero, considerando tanto el software asociado a su entorno de uso como el contexto de sus flujos de trabajo típicos y además, teniendo en cuenta los distintos soportes de visualización actuales.

Destinado a: Estudiantes y egresados de carreras de Cine y TV, Diseño Gráfico, Lic. en Arte, y Comunicación Social, pero no es excluyente a otros interesados en particular.

Laboratorio de videomapping y escenografías digitales (Live cinema, instalación audiovisual)

Docente: Laura Colombo

Duración: 3 de mayo a 28 de junio

Horario: Sábado de 10 a 12 hs.

Modalidad: Presencial – Sala de Visuales, CePIA

Inversión mensual: $33.000

Descripción: Videomapping/Lab es un espacio de experimentación que profundiza en la teoría y práctica del videomapping, una técnica de proyectar video sobre superficies tridimensionales, adaptando el contenido a la forma y las características del soporte para transformar espacios y crear experiencias visuales impactantes. Este taller fomenta el diálogo entre el lenguaje audiovisual y las proyecciones, explorando su evolución y relación con disciplinas como el live cinema, las performances multimedia y el arte digital. A través de ejercicios prácticos, manejo de software especializado y análisis de obras clave, aprenderás a incorporar video en tiempo real a proyectos artísticos. Estos encuentros están diseñados para reflexionar y accionar de manera interdisciplinar con el uso de la tecnología, integrando el concepto de metadiseño en la práctica artística y desarrollando obras desde la conceptualización hasta su realización final.

Destinado a: Artistas y creadores de todas las disciplinas, no requiere experiencia previa.

Arte infantil

Docente: Santiago Nahuel Guerrero

Duración: 5 de abril al 29 de noviembre

Horario: Sábado de 10 a 12 hs.

Modalidad: Presencial – Aula C, Pabellón Bolivia

Inversión mensual: $33.000

Descripción: El taller de arte infantil se desarrolla desde el conocimiento, la creación y el compartir. Un espacio en donde se genera un intercambio y retroalimentación entre las infancias y la Facultad de Artes. En el que los participantes del taller vivencian el espacio universitario y tienen la posibilidad de aprender disciplinas semejantes a los estudiantes de grado. Se promueve la alfabetización visual y se estimula la autonomía de lxs infantes desde una propuesta integral en la que se desarrollan lenguajes como dibujo, pintura, escultura y grabado entre otros.

Destinado a: Infancias de entre 6 a 12 años.

Diseño gráfico en PC

Docente: Adriana García

Duración: 3 de abril al 26 de junio

Horario: Jueves de 18 a 20 hs.

Modalidad: Virtual

Inversión mensual: $33.000

Descripción: El taller ofrece formación básica en diseño gráfico en PC utilizando herramientas gráficas libres y privativas, introduciendo a les asistentes en la filosofía del software libre y en el uso de aplicaciones de edición fotográfica y dibujo vectorial: Gimp e Inkscape para luego trabajar comparativamente con Photoshop y CorelDraw, a través de la elaboración de diversos diseños, avanzando en complejidad para crear piezas tales como fotomontajes, afiches, flyers, pequeños proyectos editoriales y publicaciones en Blogs/Social Media en un espacio de trabajo colaborativo, que permitirá experimentar con programas de ambos sistemas operativos (Windows/Linux) y las posibilidades que nos ofrecen.

Destinado a: Docentes de todos los niveles, artistas plásticos y visuales, fotógrafos, estudiantes, graduados y público en general.

Dibujo ecléctico. Práctica comunitaria. Representación y derivas

Docente: Pablo González Padilla

Duración: 3 de mayo a 25 octubre

Horario: Sábado de 10 a 13 hs.

Modalidad: Presencial – E1, pabellón Bolivia

Inversión mensual: $33.000

Descripción: Dibujo Ecléctico, se viene desarrollando desde el año 2015. Después de 10 años, podemos decir con Saer: El resultado es claro: en treinta años, hay apenas un puñadito de ideas y muchas repeticiones. Y con Henri Michaux: “[…] En todo lo que se repite algo se agota y algo madura. Una especie de equilibrio más profundo es oscuramente buscado y parcialmente hallado.” Dibujo Ecléctico propone, a partir de la práctica intensiva del dibujo, poner en cuestión coordenadas disciplinares históricas, en la tradición de algunas academias, que permean ciertos sentidos preestablecidos sobre el DIBUJO / los dibujos / el dibujar. Desde una mirada crítica, situada, reflexionar sobre los cruces entre Representación (descripción, narración) y Experimentación (expresión); los por qué- para qué- cómo. Entender el taller, como lugar del hacer, idear, imaginar, probar, errar, corregir, romper, arreglar, en comunidad. Lugar donde “cultivar el arte de pensar en conversación”. Conversación, modos del conversar: “Conversar es hacer temblar lo que está fijo. […] Poner en cuestión lo que damos por sentado”, Liliana Herrero. Ponemos el énfasis en la experiencia compartida; en lo procesual, no en el objeto final de cierta “eficacia” metodológica.

Destinado a: Personas mayores de 17 años, con o sin experiencia en el dibujo, o en práctica artística alguna.

Ars muraria: la pintura mural como experiencia colaborativa.

Docente: Enzo Nicolás Yovino Rué

Duración: 5 de abril al 29 de noviembre

Horario: Sábado de 10 a 12 hs.

Modalidad: Presencial – Aula Museo, Pabellón México.

Inversión mensual: $33.000

Descripción: El taller tiene como tema central la pintura mural artística, particularmente las pinturas sintéticas, el cemento coloreado y el fresco, desde el trabajo en el taller. En un sentido más específico, pensamos la práctica de la pintura mural como una experiencia colaborativa donde se cruzan artes y oficios.

Destinado a: Estudiantes, egresados, profesionales y público en general.

Taller libre de serigrafía

Docente: Adriana García

Duración: 5 de abril al 25 de octubre

Horario: Sábado de 10 a 13 hs.

Modalidad: Presencial – Aula B, pabellón Bolivia

Inversión mensual: $33.000

Descripción: El taller promueve el manejo de este sistema de impresión que brinda una herramienta para la reproducción de imágenes sobre diversos materiales permitiendo una salida laboral, además de logros en el terreno técnico y artístico, ya que por medio de su práctica podemos promover el desarrollo de la percepción gráfica y artística de los participantes incorporando el arte en la vida cotidiana. Al ofrecer a los participantes enfoques, principios y prácticas fundamentales de diseño aplicables a la serigrafía, experimentando con este sistema de impresión en forma productiva, nos permite acercar esta técnica a la comunidad como herramienta para la concreción de proyectos y como medio de expresión.

Destinado a: Docentes de todos los niveles, artistas plásticos y visuales, fotógrafos, estudiantes, graduados y público en general.

Fotografía digital inicial

Docente: Natalia Napoli

Duración: 8 de abril al 24 de junio

Horario: Martes de 9.30 a 12.30 hs.

Modalidad: Virtual

Inversión mensual: $33.000

Descripción: El taller de fotografía digital inicial, busca que lxs alumnxs puedan adquirir herramientas para utilizar la cámara fotográfica de manera criteriosa y creativa, pudiendo reconocer las características de la luz que producirá las imágenes que crea, utilizando los recursos y dispositivos de la cámara para realizar y producir imágenes en un diálogo constante y horizontal con el grupo, recorriendo los diversos estilos fotográficos que se trabajarán de manera activa y participativa, individual y en grupo, valorizando el debate y los ejercicios grupales, algunos de estos son: retrato, nocturna, Arquitectónica, entre otros. Adquiriendo además conocimiento sobre el lenguaje fotográfico en una visión primaria e identificando sus propias afinidades. La propuesta es online, permitiendo la llegada del taller a comunidades y personas que viven en lugares alejados y sin acceso a este tipo de conocimiento.

Destinado a: Estudiantes del nivel medio y universitario/ Docentes del nivel medio y docentes universitarixs/ Profesionales (arquitectos, biólogos, pintores, diseñadores, chef, etc.)/ Público en general, interesados en adquirir conocimiento en fotografía.

Guión: escribo, luego filmo

Docente: Nicolás Durán

Duración: 7 de abril al 30 de junio

Horario: Lunes de 17 a 18.30 hs.

Modalidad: Virtual

Inversión mensual: $33.000

Descripción: El taller se plantea como un espacio de reflexión y ejercitación sobre los diversos aspectos de la problemática narrativa que permitirá la facilitación de una obra audiovisual, en formato de texto escrito, que narra en imágenes un suceso, una idea, una sensación, o aquello que se plantee como objetivo. Asimismo, se pretende alcanzar un manejo hábil de las claves básicas de la escritura de manera de poder analizar, perfeccionar y adaptar obras preexistentes o pertenecientes a otros formatos.

Destinado a: Público en general con inquietudes narrativas audiovisuales y voluntad de transformar ideas en imágenes en movimiento. Personas que ya cuentan con formación audiovisual o artística que desean profundizar en los aspectos formales del lenguaje fílmico. No es necesario que los participantes cuenten con producción escrita antes del comienzo del taller, pero la dinámica del mismo requiere que, para sacarle el máximo provecho, asuman ciertos compromisos de desarrollo de contenidos semanales.