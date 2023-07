Emilio Bussano tiene 90 años y Liria Gorordo cumplió 83. La pareja se conoció a través de Tinder, la emblemática aplicación de citas más popular del mundo. Fueron sus hijos y nietos quienes incentivaron a los abuelos a crearse un perfil.

A Emilio, fue su nieta Sofía quien le armó la cuenta en la red social. Gustavo, uno de los hijos de Liria, fue quien subió las fotos de su mamá en la app. Ellos vivían en diferentes provincias, él es de Córdoba y ella de Santa Fe.

“Todo comenzó en noviembre de 2022. Fue en ese entonces cuando mi hijo me dijo que me iba a instalar una aplicación para conocer a un compañero. Apareció un montón de gente de distintas partes del mundo. Luego encontré a Emilio y decidí viajar para conocerlo. Nos encontramos en la terminal de Carlos Paz, él me fue a buscar en su camioneta. Después me volví a Casilda y seguimos hablando, pero por teléfono fijo. Los dos somos viudos. Un día me propuso casamiento y acepté”, expresó Liria, en diálogo con El Litoral.

Y continuó: “Me fue a buscar y me trajo a Córdoba. Nos terminamos casando por civil en la ciudad de Villa Carlos Paz. Nuestros hijos y nietos nos organizaron una fiesta hermosa”.

Ante esta experiencia, la flamante novia dejó un consejo para todos aquellos que se encuentran sin compañía: “No se queden solos, es muy feo llevar la soledad a esta edad. A mí me cambió la vida”.

Fuente: El Litoral.