Ante las tormentas de lluvias y fuertes vientos anunciadas para la ciudad de Córdoba y alrededores, desde Defensa Civil (DC) municipal informaron este martes que se encuentran atendiendo incidentes provocados por fuertes ráfagas desde esta madrugada.

En ese sentido, confirmaron que hasta primera hora de la mañana se reportaron 21 hechos, de los cuales 18 corresponden a caída de postes y árboles. Las cuadrillas trabajaron en barrios Villa Revol, Acosta, Nueva Córdoba, Parque Latino, San Vicente, Villa Rivera Indarte, Alta Córdoba, Villa Cabrera y Bella Vista, entre otros.

Ver: Córdoba: rige alerta amarilla por fuertes vientos para este martes

Recomendaciones

Ante la llegada de la temporada de verano con mayor probabilidad de eventos climáticos severos, desde Defensa Civil recomiendan:

• Evitar transitar por calles que puedan anegarse.



• Conducir con precaución y a una velocidad moderada, con luces encendidas.



• Retirar los vehículos estacionados en zonas inundables.



• Evitar estacionar autos debajo de los árboles.



• No intentar cruzar a pie una corriente de agua que sobrepase tus rodillas.



• No te acercarse a postes y cables de electricidad.



• No sacar bolsas de residuos y objetos que obstruyan los desagües.



• No dejar en techos, balcones o terrazas objetos que puedan volarse.



• Tener máxima precaución con la voladura de objetos que puedan provocar riesgos a terceros.



• Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etc.

Además, se recuerda que ante emergencias o riesgos en la vía pública los vecinos pueden comunicarse llamando a los teléfonos 103 o 105.