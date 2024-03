"Acá estuve tirado seis meses", afirmó Juan José “Toto” Lopez parado sobre un rincón de la infame Cuadra, una sala de La Perla donde estaban todos los detenidos durante la dictadura militar.

El actor, director de teatro y militante por los derechos humanos recordó que ahí estuvo vendado, tirado en un colchón y con las manos atadas.

Estar en ese lugar, a Toto le despierta el recuerdo de numerosos compañeros y compañeras como Carmencita, el Negro Lucero, entre otros.

“Acá estuvo el Toto López cuando tenía 25 años y acá cumplí los 26. Ahora tengo 71 años”, afirmó.

Entre lágrimas, afirmó que ese “Toto de 25 años” lo mantiene activo para dar testimonios y seguir en el camino de la Memoria, Verdad y Justicia.

Sobre su paso en La Perla, contó: “recuerdo cuando después de la tortura durante tres días que me llevan al hospital militar y cuando me traen de vuelta, habían pasado como 20 días ya de mi secuestro. Me largan ahí al baño que era para varios y salía un solo chorrito de agua de una canilla”.

Y agregó: “Y la primera vez que me sacaban la venda, el olor que tenía era pestilente. La adrenalina, el olor a la muerte era. Era verano. Bueno, con lo que tardé en que se me acostumbre la vista a los ojos. Y cuando miro al fondo del baño, era terrible. Había ropa, ropa de mujer y ropa de hombre. Y dos grandes canastos con zapatos, botas y alpargatas que era la ropa y el calzado de los desaparecidos”.