Un auto casi cae al vacío tras maniobrar en una playa de estacionamiento

Este lunes por la mañana se vivió un susto en la zona de la peatonal de Córdoba, más precisamente en la calle San Martín al 490.

Un auto maniobró en una playa de estacionamiento y chocó la pared de contención que era de fibra de vidrio. "Se produjo una explosión y cayeron los escombros, nos llevamos un buen susto", contó una comerciante de la zona.

Aunque es un lugar transitado, afortunadamente no pasaba nadie por allí así que no hubo que lamentar heridos. El auto, además, frenó a tiempo, no cayó y se evitó lo que podría haber sido una tragedia.

La Policía de Córdoba se acercó al lugar y colaboró con la situación. Sin embargo, la comerciante dijo que tuvieron que limpiar el sector los trabajadores de los locales.