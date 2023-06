Rodrigo López Besso, un cordobés de 25 años sufrió un grave accidente tras caer al vacío desde un acantilado en la Costa de Abrigos en Tenerife, una de las islas del archipiélago español de Canarias.

Por el accidente, el joven cordobés sufrió traumatismo craneal y se encuentra internado en grave estado. De acuerdo a los testimonios de testigos en el lugar López Besso habría estado pescando cuando perdió el equilibrio y se cayó desde varios metros.

“Él está muy delicado de salud, ayer comenzaron a realizarle diálisis. Se cayó de un acantilado y golpeó contra las piedras con su cabecita. Lo encontró una chica y cuando lo vio estaba convulsionando. Llamaron a los bomberos y a los médicos. Y fueron los bomberos los que pudieron sacarlo y trasladarlo, no sé desde cuántos metros pudo haber caído”, relató Marcia Besso, la mamá del joven a Canal 10.

Tras ser asistido, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestras Hermanas de Las Candelarias donde se encuentra internado.

La desesperación de la madre

Marcia Besso, la madre del joven accidentado, explicó que su hijo estaba viviendo y trabajando en Islas Canarias y el sábado tenía su día libre cuando sufrió el accidente.

“Esto pasó el sábado y yo me enteré ayer. Mi hijo tiene ciudadanía española y está radicado en Barcelona, ahora estaba en Tenerife trabajando por la temporada. Ahora me estoy comunicando con el cónsul de Tenerife y ellos me han pasado un parte médico. Él está solito, necesito que oren por él. Yo necesito viajar porque es mi hijo y necesito acompañarlo. Yo no tengo los medios para viajar, por eso estamos pidiendo ayuda económica para poder viajar, los que puedan ayudar. Lo tengo a tantos kilómetros y tan grave que sólo pido a Dios que me lo proteja", dijo Besso visiblemente angustiada.

"Que Dios bendiga a esas manos que están protegiendo a mi hijo, porque yo no puedo estar con él. Yo lo que necesito es viajar para poder cuidarlo, por eso estoy solicitando a los medios si pueden difundir algún tipo de ayuda", explicó la mujer

Ayuda a la familia

A efectos de poder recaudar fondos para viajar a ver a su hijo, la mujer hizo público su teléfono celular; 3513964567 y su cuenta bancaria para recibir donaciones: CBU 01505153/1000132717918.