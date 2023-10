Un joven de 22 años diseñó la bandera de la ciudad de Córdoba

La ciudad de Córdoba ya tiene una bandera oficial por primera vez en sus 450 años de historia.

La flamante insignia fue elegida entre 31 opciones mediante un concurso que contó con un jurado encabezado por el historiador Esteban Dómina.

La bandera elegida fue diseñada por Agustín Luján Díaz, un joven de 22 años, vecino de Villa Allende Parque.

Al igual que la bandera argentina, la bandera de la ciudad de Córdoba consiste en tres bandas horizontales de mismo tamaño. Los colores elegidos por Luján Díaz son: rojo, blanco y amarillo. Como la bandera provincial, en la franja central cuenta con el sol jesuita.

“Hace rato venía pensando que Córdoba no tenía bandera y armar varios modelos que me tardó un día o dos hacerlo. Pero decidirlo me llevó una semana o dos”, expresó el joven a El Bar del Diez.

Agustín explicó que cada color representa un aspecto de la ciudad. “El rojo alude al coraje, la valentía que tenemos. También representa a los colores de los comechingones que son preexistentes a la conquista española”, declaro.

“El blanco representa a las diferentes corrientes migratorias, la convivencia en armonía y que esté en la franja del medio representa a Córdoba Capital como centro geográfico y estratégico de la provincia, nación y Mercosur”, agregó.

Y finalizó: “el amarillo representa la alegría y la felicidad. Si uno piensa en el cuarteto también se le pasa el amarillo. Representa nuestro carácter, nuestra picardía”.

“Estoy muy contento de que después de 450 tengamos nuestro emblema que nos representa”, concluyó.

Paola, madre del joven, entre lágrimas, afirmó: “Él me tiene acostumbrada a esto. Mi hijo es mi Manuel Belgrano”.