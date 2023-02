Una joven denunció un intento de secuestro cerca de la Terminal de Córdoba

Una estudiante sufrió un hecho de inseguridad el pasado jueves por la noche cuando dos hombres la abordaron, la sujetaron y le dijeron que siguiera caminando callada.

Ella venía de la facultad y al llegar a las escaleras de ingreso a la Terminal de Córdoba se le colocaron dos sujetos de cada lado y la agarraron.

Según detalló a Canal 10, le dijeron “calladita, caminá”. Sin embargo, la joven se puso a forcejear y a gritar. “Luché, me caí, me levantaron y me insultaron”, lamentó la víctima.

La joven explicó que en ningún momento intentaron robarle ni la mochila ni el celular por lo que sospecha que fue un intento de secuestro. “Me pude soltar y salí corriendo”, contó.

En el lugar había gente que la miraba y no hizo nada y recién luego de correr unos metros un chico la ayudó porque la vio descompuesta. Este la llevó a la Policía donde no le tomaron la denuncia.

Un oficial la acompañó a tomar el colectivo y cuando llegó a su localidad pudo realizar la denuncia correspondiente.