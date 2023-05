Tras un nuevo hecho de violencia urbana, una joven logró salvarle la vida mediante maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) a un chico que había quedado tirado en el piso, tras ser salvajemente golpeado por una patota en inmediaciones del Estadio del Centro en la noche del domingo.

En esa oportunidad y tras un show de Damián Córdoba, la chica identificada como Trinidad Toledo, acudió raudamente al ver una aglomeración de gente. Al llegar al lugar vio como agredían al joven en el piso entre varios atacantes, mientras nada hacía nada.

En eso momento intervino para intentar que terminaran con la golpiza y el joven quedó tendido inmóvil en el piso. Allí comenzó a hacerle las maniobras de reanimación y logró que finalmente reaccionara.

“Le hice RCP a un chico que le patearon la cabeza a la salida del estadio y después de 10 minutos logré que se despertara, no se imaginan lo que fue y como me siento”, escribió en su cuenta de Twitter, adonde además publicó un video del momento previo.

En declaraciones a Cadena 3, la joven aseguró que cuando se encontró con el cuadro de una patota agrediendo a una sola persona, rememoró el caso de Fernando Báez Sosa, asesinado por una patota de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell.

"Muy feo lo del sábado, veo que estaban todos amontonados pero nadie hacía nada, veo y estaba la gente asustada, y había uno en el piso y le estaban pegando, no se podía defender. Me acordé de Fernando, salí corriendo, me quedé al lado. Empecé a hacerle RCP. Empiezo a pedir hielo, un chico se sacó la remera, otro una campera, le pusieron en la cabeza. Estaba inconsciente”, le dijo al medio colega.