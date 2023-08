Los vecinos de cuatro barrios ubicados en el límite de la ciudad de Córdoba con Villa Allende se manifestaron este viernes en el Peaje de Pajas Blancas para reclamar por la falta de transporte.

Las mujeres levantaban pancartas para expresar el miedo ante los reiterados robos y golpes que reciben de parte de delincuentes.

"Somos barrios que estamos acechados por la violencia y tenemos vedado el transporte", afirmó Fernanda Videla, presidenta del centro vecinal de barrio Nueva Esperanza.

La mujer explicó que en las barriadas viven inmigrantes, policías y personas que accedieron a terrenos a través del plan provincial Lo Tengo.

"Hace tres meses dijeron que no era factible que entre el colectivo porque no tenemos condiciones; pero ahora está todo ordenado con cordón cuneta y vereda", explicó.

Otras mujeres presentes en la manifestación comentaron diferentes hechos de violencia que sufren al caminar cerca de diez cuadras para tomar el colectivo.

"A mi me robaron y me sacaron el hombro de lugar, hasta ahora no me puedo operar, es muy triste porque día a día hay robos", afirmó una vecina.