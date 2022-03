Vecinos y vecinas de diferentes localidades del Valle de Paravachasca se oponen a la realización de la competencia de Rally Regional en esos pueblos.

La competencia que en principio está prevista para el 20 de marzo, se correría en la zona de las localidades de Los Aromos, La Rancherita, La Serranita, La Bolsa y Anisacate entre otras.

Entendiendo que no están dadas las condiciones de seguridad para los vecinos ni para la preservación del medio ambiente local, un grupo de vecinos se organizaron para solicitar a las autoridades que el evento no se realice.

“Nosotros no nos manifestamos en contra del Rally como competencia deportiva, sino que lo que estamos pidiendo es que no pasen por nuestras localidades y pueblos, porque no son lugares con las condiciones adecuadas para este tipo de competencias de combustión a motor se realicen”, afirmó Mercedes Martínez, vecina de Villa Los Aromos en diálogo con la Crónica Matinal de Canal 10.

En ese sentido, Martínez advirtió que se trata de zonas pobladas con muchos niños y vecinos que deberían encerrarse en sus hogares por el riesgo que implicaría una competencia de Rally y aseguró que se trata de comunas que no están preparadas para recibir el tipo de turismo que generan esas competencias.

“Hemos presentamos una nota a las autoridades comunales solicitando que no se lleve adelante la competencia y no recibimos respuestas por lo que realizamos una manifestación para comunicarle a la gente y a los vecinos por qué no queremos que no se corra el Rally”, detalló la vecina.

“Las autoridades organizadoras del evento finalmente nos atendieron pudimos hablar con ellos, nos dijeron que se iba a levantar el tramo de velocidad que tenía previsto atravesar el pueblo pero que pretendían instalar en el pueblo un playón de asistencia para los autos en el patio del jardín de infantes y de la escuela de la comunidad, por lo que también nos opusimos a esa posibilidad porque no creemos que sea el lugar adecuado para un taller mecánico”, se explayó la vecina.