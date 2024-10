En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) continúa advirtiendo sobre una situación climática compleja para toda la provincia de Córdoba y buena parte del país.

Ver: Pronóstico extendido: lluvias de miércoles y después, alerta por vientos en Córdoba

En ese marco de inestabilidad se produjeron fuertes lluvias, que alcanzaron más de 100 mm en varias localidades de la región sureste, con Saira en el podio con 155 mm de lluvia caída durante la jornada (detalle completo más abajo en este artículo).

Pero sin duda, el fenómeno que acaparó la atención fue el tornado que se produjo en inmediaciones del aeropuerto de la ciudad de Marcos Juárez, registrado en varios videos caseros.

El tornado “cordobés” se desarrolló en horas de la siesta del martes, mientras se registraban algunas tormentas aisladas en la zona. Con un cielo gris y oscuro, apareció la cola de tornado entre las nubes. El hecho ocurrió a unos cinco kilómetros de la ciudad y se disolvió en inmediaciones de la sede de Agricultores Federados Argentinos (AFA).

Según los especialistas en fenómenos meteorológicos, se trata de formaciones que suelen darse en nuestro territorio. No son los tornados llamados “supercelulares”, engendrados por tormentas rotatorias o super células, que son los más violentos y destructivos de todos y a los que se deben la mayor parte de las muertes en masa de estos fenómenos.

El tornado que se ve en las imágenes no tiene la característica formación de “nube embudo”. La nube de polvo en rotación indica que hay fuertes vientos en la superficie, y por lo tanto es un tornado real. No obstante, en estos casos en que no baja la nube embudo y se une a esa formación incipiente, no se les suele denominar tornados sino dust devil (en inglés) o diablo de polvo.

Las 20 localidades dónde más llovió