Es cierto que en Córdoba pasan cosas extrañas, pero esta supera la imaginación de cualquiera: un perro subió a una camioneta automática que estaba en marcha, aceleró y terminó chocando contra la pared de una vecina. Ocurrió en barrio Cárcano, en el sector sur de la ciudad Capital, el jueves pasado al mediodía.

Todo comenzó cuando Gustavo, el dueño del vehículo, se bajó del mismo para cerrar el portón del garaje de su casa, dejándolo encendido.

Apolo, que es el perro del hijo de Gustavo, se subió a la camioneta como está acostumbrado, en el piso del lugar del acompañante. Pero, cuando el hombre fue a abrirle la puerta para que se baje, el animal se escabulló y salió por la puerta del conductor, tocando sin querer la palanca de cambio. Fue así que aceleró y el vehículo comenzó a andar.

Al darse cuenta de la situación, el propietario corrió intentando alcanzar la camioneta, pero fue inútil: el perro la terminó chocando contra la pared de una casa.

“Yo sacaba la camioneta marcha atrás, la dejo en marcha, en neutral con la puerta abierta porque yo estaba ahí, a dos metros. Ya me subía y me iba . Cuando menos me descuido el perro se sube a la camioneta y se me va del otro lado, del lado del acompañante en el piso. Por eso en el video yo doy la vuelta por atrás de la camioneta queriéndolo bajar de ese lado. Él bajó por el lado opuesto, me tocó la directa de la camioneta, y la camioneta salió sola”, contó Gustavo a El Trece.

Lo más gracioso fue explicarle lo ocurrido al hijo de Gustavo:“Lo llamo y le digo ‘tu perro chocó la camioneta’, me dice ‘¿cómo que el perro chocó la camioneta?’, le mostré la filmación y pudo verlo”, contó entre risas.

Más allá de los daños materiales, el hombre y su hijo agradecieron que el insólito episodio no ocasionó heridas a nadie. “Es una cosa de locos, gracias a Dios no pasó nada”. “No hay forma de explicarle esto al seguro”, indicaron.

Mirá el video: