Alrededor de ocho encapuchados cometieron un asalto tipo comando en la vivienda del actual entrenador de la selección sub 20 de Venezuela, Fabricio Coloccini, en la localidad de Alta Gracia.

Fue el padre del ex jugador de fúbtol, Osvaldo, quien contó la pesadilla que tuvieron que atravesar en la madrugada de este miércoles, cuando los desconocidos ingresaron a la casa, los tomaron de rehenes durante cuatro horas y amenazaron a sus nietos con armas de fuego.

Según trascendió, los ladrones buscaban dinero en efectivo y oro, algo que no había en la vivienda ubicada ubicada en ruta C-45. No obstante, se llevaron dos camionetas y otros objetos de valor de la familia.

Coloccini contó a La Voz que su nieto de 15 años estaba comiendo un asado con unos amigos en el quincho. "Entraron unos encapuchados y lo sorprendieron a punta de pistola”, relató el hombre, y agregó que después los delincuentes fueron donde vive el casero del predio, a quien también tomaron de rehén junto a su familia.

Posteriormente los malvivientes se dirigieron a la de Fabricio, que se encuentra en Venezuela, donde estaban su esposa, una hija pequeña y otra embarazada y la pareja de la joven. Todos fueron privados de su libertad durante alrededor de cuatro horas.

“Pedían oro y plata. Pero obviamente Fabricio no guarda nada allí”, contó el papá del entrenador, y detalló que en los vehículos que robaron cargaron herramientas, televisores, aperos de los caballos, entre otros objetos. “Desvalijaron todo”, dijo Osvaldo con impotencia.

El tercer robo en un año

Según relató el padre del ex futbolista es la tercera vez a lo largo de un año que ingresan a robar en la casa de su hijo Fabricio.

Respecto de la pesadilla que tuvo que atravesar la familia, Osvaldo sostuvo:“Creo que mis nietos no van a querer ir más después de todo lo que vivieron. Y creo que mi hijo no sé si va a querer sostener todo ese proyecto que tenía de vivir en Alta Gracia”, indicó, agregando que “En las veces anteriores no estábamos, mañana se le escapa un tiro a alguno y vamos a tener que lamentar una vida”.

“Por ahora, los chicos están en Alta Gracia, Fabricio está llegando en este momento. Seguramente los chicos van a necesitar después asistencia profesional”, concluyó el padre del entrenador.