Este jueves, duodécima jornada de declaraciones en la causa por las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal, declaró Virginia Zamora, médica anestesióloga y esposa del ingeniero Francisco Luperi, el primer denunciante de los fallecimientos.

La declaración de Virginia Zamora

La médica dijo que “en mayo, en una guardia de domingo, se acercó Viviana Martínez (del SEP) para decirme si sabía de la muerte de bebés o lesiones. No había escuchado nada. A ella le habían comentado del centro obstétrico".

Y continuó: “Eran bebés que habían nacido sanos y habían fallecido sin ninguna causa. Se pensaba que podía ser la vitamina K. Si la habían confundido con potasio. Se trata de una ampolla de 5 mililitros transparente con etiqueta roja y no es de fácil acceso. La vitamina k color caramelo de 1 mililitro”.

En su declaratoria, Zamora detalló que el potasio se aplica en reanimaciones. “No se puede aplicar directamente (…) Me comentó sobre la picadura de insectos y no me pareció lógico”.

“Pregunte a médicas de neo pero se mostraban reticentes a hablar de casos. A Adriana Gigli, mi jefa, no le habían comentado nada. Un día hubo más de una muerte”, informó en la Cámara Séptima del Crimen.

Hizo hincapié en el caso de un bebé al que se le práctico una biopsia en la que ella no participó pero sí una colega a la que ella advirtió porque no estaba claro por qué se pedía ese procedimiento. Emocionada relató: “Después se decidió una biopsia en piel en quirófano con anestesia general. Me llamo la atención. Se ve análisis patológicos y antecedentes. Hay algo raro, altos niveles de potasio de 7 y paro cardíaco”.

La mujer dijo: “No seguí los medios porque para mi fue un espanto. Ha sido doloroso todo este proceso. Nunca esperé o creí que pasará algo así. Hablé con Luciana Floridia, mi compañera, le comenté que no estaba claro el paro cardíaco que había sufrido. Le recomendé que sacara fotos y tuviera mucho cuidado. Viviana (Martínez) me contó que no se metieran porque iban a entorpecer la investigación. Nos calmaba que hubiera una investigación. Hasta ese momento eran solo rumores”.

"Ya se hablaba de pinchazos a fines de mayo (…) Martin tenía una lesión en la espalda y un pinchazo", relató.

Zamora explicó que para ella fue “una película de terror. Sabíamos que había muertes y era algo grave”.