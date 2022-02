Antes del inicio de las clases en Córdoba el gobierno provincial definió las medidas sanitarias que se adoptarán frente a la pandemia de coronavirus.

Para el 2022 las burbujas educativas llegan a su fin mientras que el foco se pondrá en las medidas preventivas como la higiene, el uso de barbijo, la ventilación y los testeos.

El protocolo que se aplicará en Córdoba establece que si un integrante de la comunidad educativa presenta síntomas compatibles con coronavirus sólo podrá regresar al colegio con un test negativo y después de haber estado asintomático durante 24 horas. Para las personas que no puedan ir a un centro de testeo se les pondrá a disposición un autotest.

En el caso de los docentes y no docentes que no cuenten con el esquema completo de vacunación o hayan decidido no vacunarse deberá presentar un test negativo realizado en los últimos siete días para poder entrar a la escuela. De lo contrario se considerará injustificada la inasistencia en base a la Resolución 78/2021 de la secretaría General de la Gobernación.

Además también se contempla que durante la jornada educativa se presente un caso sospechoso. Para esta eventualidad se establece que deberá proveerse un nuevo barbijo tricapa al alumno y se lo asilará hasta la llegada de los padres.

Dentro de los lineamientos del protocolo provincial también se incorporó la dispensa para los alumnos que certifiquen que tienen condición de pacientes de riesgo o que conviven con una persona que se encuentre en esta condición.

Sobre el uso del barbijo los colegios cordobeses deberán mantenerlos de manera obligatoria a partir del primer grado. También se recomienda tanto la higiene de manos como la ventilación cruzada, continua y distribuida en las aulas.