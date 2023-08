En medio de la crisis económica que asola al país, la zapatería cordobesa Rokmos se encuentra luchando por sobrevivir ante los desafíos financieros que enfrenta. La propietaria, Florencia Bozzano, compartió su angustia y preocupación por el incierto futuro que enfrenta el negocio familiar con el móvil de Crónica Central.

"una ansiedad impresionante el no saber qué va a pasar mañana. No tenemos precios, nadie nos quiere vender, no nos conservan los precios de los insumos, ni siquiera pagando por adelantado…yo realmente ya no tengo otro plan, ya descarté mi plan A, B, C, D, ya no sabemos qué hacer", expresó Florencia Bozzano, visiblemente afectada por la situación.

La fábrica de zapatos de Rokmos, que en un principio se mantuvo activa incluso durante los momentos más críticos de la pandemia, ahora enfrenta tiempos difíciles. "Tenemos muchas familias que dependen de nosotros, que están a la espera todos los días preguntándonos si se vendió o no se vendió. Imagínate que de los seis días que estábamos trabajando la semana, la fábrica ahora está abierta solo dos", confesó Bozzano.

La falta de insumos y la disminución del poder adquisitivo han tenido un impacto devastador en la producción y la demanda de la zapatería. "La producción está parada, no solamente por la falta de insumos. La gente con el sueldo que tiene, con el aumento del alquiler, el aumento de vida piensa varias veces a la hora de comprar un zapato.", manifestó Santiago Gauna, copropietario de la marca.