La Asamblea de Delegadas y Delegados Departamentales decretó la medida tras rechazar la propuesta salarial del Gobierno. La movilización masiva culminó en el acto central frente al Panal, donde la secretaria general adjunta de la UEPC, Zulema Miretti, destacó que la medida se basó en el convencimiento colectivo de que los docentes merecen más dignidad, respeto y mejores condiciones salariales y laborales.

Además, Miretti cuestionó los dichos del Ministro de Educación, quien no comprendió por qué la UEPC rechazó la propuesta salarial. La secretaria general adjunta exigió al Gobierno que demuestre que la educación es una prioridad y no solo un discurso. Además, señaló que los docentes de Córdoba no son los mejor pagados del país y que necesitan salarios que les permitan no solo cubrir los consumos básicos, sino también tener una canasta cultural que les permita vivir adecuadamente.

Miretti destacó que la educación de Córdoba no está siendo una prioridad, y que se necesita una acción urgente para mejorar la situación. También mencionó que hay una deuda pendiente con los jubilados, y que es necesario trabajar en su dignificación. Finalmente la Secretaria Gral. Adjunta de UEPC expresó su preocupación por la situación salarial de los docentes de Córdoba y su impacto en su calidad de vida, así como la necesidad de mejorar la educación y dignificar la situación de los jubilados.