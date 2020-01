El técnico de Banfield, Julio César Falcioni, no anduvo con vueltas cuando le preguntaron cómo reaccionaría si lo viera fumando a Daniel Osvaldo, el ex Boca Juniors que está haciendo la pretemporada con el plantel del "Taladro" y que en función de cómo le responsa el físico resolverá si vuelve a jugar al fútbol.

"Si Osvaldo llega a fumar un cigarrillo que venga a mi oficina y me convide. Antes, de 30 jugadores había 20 que fumaban. Como es mi caso, así estoy, hecho mierda. Pero no me cambia que fume. En los lugares donde esté el grupo está terminantemente prohibido, pero en su vida privada, me interesa que descanse y se alimente bien".

Falcioni ha sido y es un fumador, aun habiendo sufrido las consecuencias de esa adicción. Hasta no hace mucho tiempo padeció y debió hacer un tratamiento para rehabilitarse de un cáncer de laringe.

Sobre sus expectativas sobre Osvaldo, al que podría dirigir si responde bien a las exigencias físicas tras tres años de inactividad, manifestó: "En lo físico, se bancó todo. Estuvo muchos años en Europa, sabe jugar y hace unos años estaba tocando la guitarrita. El temor que tenemos son los tres años sin haber jugado. Es mucho el tiempo. Desde lo físico está impecable, pero tiene que agarrar ritmo de juego y competencia. Esa adrenalina que él tiene es buena y productiva para nosotros".