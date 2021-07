Calendario de los argentinos para el martes 27 de julio

00:05 Laser radial / Lucía Falasca terminó 18° en la carrera 5.

00.05 49er FX- Sol Branz y Victoria Travascio / Culminaron 6° en la carrera 1.

00.15 Laser - carrera 05

00.15 49er FX / carrera 02

01.05 Finn - Facundo Olezza / carrera 01

01.05 Laser radial / Carrera 06

01.05 Laser / Carrera 06

01.05 49er FX / Carrera 03

01.05 Finn / Carrera 02

01.15 Tiro: Fernanda Russo y Alexis Eberhardt / clasificación carabina 10 metros mixto

01.30: Tenis, single masculino: Diego Schwartzman vs Tomas Machac / Segunda ronda (por ahora, suspendida la jornada por lluvia).

01.30: Tenis, single femenino: Nadia Podoroska vs Paula Badosa / Tercera ronda* (por ahora, suspendida la jornada por lluvia).

03.00 Ciclismo de montaña: Sofía Gómez Villafañe

06.30 Rugby Seven: Los Pumas vs. Sudáfrica / cuartos de final

09.00 Vóley de playa: Azaad/Capogrosso vs Brouwer/Meeuwsen (NED)

Resultados de los argentinos del lunes 26 de julio

00.30 Tiro: Federico Gil / Skeet- Acertó 24 de 25 platos en la quinta ronda y terminó con 120. No llegó a la final.

00:05 Laser / carrera 03 Francisco Guaragna - El argentino está 26° en la general luego de haber finalizado 32° en su segunda regata (la descartó) y 22° en la tercera.

00.05 RS:X – femenino / carrera 04, 05 y 06. María Celia Tejerina - La argentina cerró la jornada 19° en la general luego de ubicarse 18°, 15° y 21° en la cuarta, quinta y sexta regata.

00:30 hs. – Single Femenino, 2d Ronda: Nadia Podoroska venció a Ekaterina Aleksandrova (ROC) por 6-1 y 6-3.

00.51 Boxeo masculino: Francisco Verón venció por puntos a Adam Chartoi (SUE) / Dieciseisavos de final 69 a 75 kg.

01.40 Básquet masculino: Argentina vs. Eslovenia - La Selección cayó 118 a 100 y sufrió una durísima derrota en su debut olímpico.

02.35 Laser radial / carrera 03 y 04. Lucía Falasca - La argentina finalizó 27° en la tercera regata y se ubica 37° en la general.

03.05 RS:X – masculino / carrera 04, 05 y 06. Francisco Saubidet Birkner - El argentino terminó 21° en su cuarta regata y está 18° en la general.

05.30 Rugby Seven: Argentina vs Nueva Zelanda - Los Pumas cayeron 35-14 con los All Blacks en su segundo partido

05.48 Boxeo masculino: Ramón Quiroga vs. Gabriel Escobar Mascunano (ESP) / Dieciseisavos de final 48 a 52 kg - El púgil argentino perdió por decisión unánime de los jueces y se despidió de Tokio 2020

07.00 Hockey femenino: Argentina vs. España - Las Leonas golearon 3-0 y consiguieron su primer triunfo

09:06 Natación femenina: Delfina Pignatiello / La argentina terminó octava en la quinta serie de los 1500 metros libre y no pudo meterse en la final.

09.30 Vóley masculino: Argentina vs. Brasil / El seleccionado argentino cayó con los campeones olímpicos vigentes por 3-2 en un partidazo.

18.30 Triatlón femenino: Romina Biagioli finalizó en la posición 33°, con un tiempo de 2 horas, 7 minutos y 42 segundos.

21.00 Vóley femenino: Las Panteras cayeron ante Rusia por 3-0 (25-19, 25-15 y 25-13).

21.30 Hockey masculino: Los Leones cayeron 5-2 ante Australia y siguen sin ganar en Tokio.

22.00 Rugby Seven: Los Pumas derrotaron a Corea del Sur por 56-0 y están en cuartos de final.

23.00 Judo Masculino: Emmanuel Lucenti / Eliminatorias -81kg - quedó eliminado por Ippon vs. Ivaylo Ivanov (BUL).

23.00 Vóley de playa: Gallay/Pereyra perdieron ante Bansley/Brandie (CAN) por 2-0 (22-20 y 21-12).