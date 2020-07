La Fórmula 1 dio a conocer a través de sus redes sociales que el mexicano Sergio Pérez finalmente dio positivo de Coronavirus tras la segunda prueba que se le realizó en la previa al Gran Premio de Silverstone.

Pérez arrancó la jornada del jueves ausentándose de la conferencia de prensa en Silverstone, ya que había tomado la determinación de aislarse tras tener un resultado “no concluyente” al primer test de Coronavirus.

Luego, el mexicano se sometió a una segunda prueba y el resultado fue positivo y no podrá estar durante el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña.

