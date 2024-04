El Superclásico entre River y Boca se jugaría el domingo 21 de abril por la tarde a las 17 en el estadio Mario Alberto Kempes por un pase a las semifinales de la Copa de la Liga.

River, el primero de la Zona A con 27 puntos, le tocará enfrentarse a Boca, que terminó cuarto en la Zona B con 25 unidades en lo que será el partido más importante de los cuartos de final de la Copa de la Liga.

La sede que picaba en punta desde el principio para ser la casa del partido más importante del fútbol argentino fue el estadio Mario Alberto Kempes, ya que otros lugares que se pensaron como el Único de La Plata o el Malvinas Argentinas de Mendoza están sufriendo remodelaciones y tienen menos capacidad que el recinto cordobés.

Lo que todavía resta confirmar de manera oficial por parte de la Liga Profesional de Fútbol es el día, aunque está el rumor de que sería el domingo 21 de abril, y el horario, que es muy probable que se lleve a cabo por la tarde.

Los otros partidos que serán: Estudiantes vs. Barracas Central, Argentinos vs. Defensa y Justicia -ambos irían el sábado 20- y Godoy Cruz vs. Vélez -el domingo 21, como el River-Boca-.

Calendario de los playoffs de la Copa de la Liga

Los cuartos de final se llevarán a cabo el fin de semana del 21 de abril, una semana antes de las semifinales (28/4). Ambas instancias serán en cancha neutral y en caso de igualdad se definirá por penales, sin la necesidad previa de un tiempo extra compuesto de dos etapas de 15 minutos.

La final de la Copa de la Liga se disputará el próximo 5 de mayo, también en cancha neutral.

Al igual que en las instancias anteriores, en caso de igualdad, habrá penales pero también un tiempo extra compuesto de dos etapas de 15 minutos previos a la definición desde los doce pasos.