¡Feliz cumple Matador!: Mario Kempes, de Bell Ville a campeón del mundo

Mario Alberto Kempes, el "Matador" está cumpliendo años. El oriundo de Bell Ville, figura de Instituto y campeón del Mundo con la Selección en 1978, festeja sus 67 años.

El orgullo de Córdoba fue el goleador en aquel mundial: anotó dos veces en la final, motivo por el cual recibió el Balón de Oro y Botín de Oro, es el único Futbolista Argentino hasta el momento en contar con estos tres galardones.

Jugó para el Valencia CF, terminando dos veces como máximo goleador de la Liga y formando parte como embajador del club.

El Matador, sigue siendo uno de los futbolistas más reconocidos en el mundo, ampliamente destacado como uno de los mejores futbolistas argentinos en la historia. Luego de su retiro se dedicó un tiempo como entrenador en Indonesia, Albania, Bolivia y Venezuela.

En la actualidad Kempes trabaja como analista de fútbol y comentarista en español para ESPN Deportes (versión en español de ESPN).

Fue noticia en los últimos días por asegurar que Messi nunca será como Maradona: "Desde hace mucho tiempo le faltaba un título con la Selección Argentina". Y disparó: "Si quiere ser mejor que Maradona, que no lo va a conseguir por más que gane cuatro mundiales seguidos... El título de campeón del mundo todavía no lo tiene. La Copa del Mundo no la tiene".

La cuenta de La Gloria le dedicó un saludo en las redes sociales.