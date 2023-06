Todos sabemos que Lionel Messi jugará la próxima temporada en el Inter Miami de la MLS. Pero hasta el 30 de junio, Leo seguirá siendo futbolista del París Saint-Germain. A días de su salida, tras dos años en la capital francesa, La Pulga analizó en una entrevista lo que fue su llegada, la difícil adaptación para su familia y la conflictiva relación con la hinchada del PSG.

Messi se sinceró sobre la adaptación al PSG

"Vine a París porque me gustaba el club, tenía amigos, mucha gente conocida dentro del vestuario. Me parecía que, más allá de lo que era el club, iba a tener una adaptación mucho más fácil a cualquier otro lado al que pudiera llegar a ir. Por eso decidí venir", comenzó Leo en diálogo con BeIN Sports, en un adelanto que publicaron este viernes mientras que la entrevista entera saldrá este sábado.

A dos años de su llegada a París, Messi analizó lo que fue acomodarse a un nuevo entorno, tanto laboral como para toda su familia, y contó que no fue como imaginó: "La adaptación fue muy difícil, mucho más de lo que esperaba. Más allá de que tenía gente conocida dentro del vestuario, fue difícil adaptarse al cambio, llegar tarde, no tener pretemporada. Adaptarme a una nueva manera de jugar, nuevos compañeros, la ciudad, a la cual fue muy difícil adaptarme al principio para mí y toda mi familia".

Messi y la relación con los hinchas del PSG

"Desde el principio fue algo muy lindo el recibimiento. Después la gente empezó a tratarme diferente, una parte del público de París, porque creo que la gran mayoría me sigue tratando bien como en el inicio", analizó Leo, quien terminó jugando en el PSG bajo los abucheos de la hinchada.

Luego, agregó: "Pero sí que hubo un quiebre con gran parte de la afición del París, algo que no fue mi intención ni mucho menos. Se dio así, como anteriormente había pasado con Mbappé y Ney. Sé que es su manera de actuar, pero bueno, me quedo con toda la gente que sí me respetó como yo respeté a todo el mundo desde que llegué y nada más... es una anécdota".