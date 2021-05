"Me menospreciaron", de Luis Suárez al Barcelona

Luis Suárez volvió a ser decisivo un partido más para el Atlético de Madrid. Su gol certificaba la victoria y el título de Liga. A la conclusión del partido, cuando atendió a Movistar no pudo reprimir las lágrimas. "Es difícil, la situación que le tocó vivir a uno, de la forma en la que me menospreciaron y el Atlético me abrió las puertas. Mucha gente ha sufrido conmigo. Mi mujer, mis hijos, el día a día, son muchos años en el fútbol y es el año que más han sufrido por todo".

El delantero reconoció que ha sido un año con muchas dificultades. "El Atlético hizo un grandísimo año, a pesar de las dificultades que tuvimos en momentos de LaLiga. Fuimos los más regulares y somos campeones".

Reconoció que la primera vuelta fue decisiva. "No era normal la primera vuelta que hicimos y tampoco fue normal el bache de partidos en los que no tuvimos la eficacia que estábamos teniendo"

Por último se refirió a Leo Messi, con el que comió a principio de semana en Madrid: "Messi estará contento porque somos amigos".