La inesperada declaración de amor de Florencia Peña a Gallardo

La actriz y conductora Florencia Peña estaba en comunicación con el programa radial Fútbol Continental y, consultada sobre el poliamor, reconoció que su único permitido sería el Muñeco. "Mi marido sabe que Gallardo es mi única debilidad", reconoció Florencia Peña; y agregó: "Se me caen las medias con Gallardo, pero porque no puedo creer el nivel de liderazgo que tiene ese pibe, me dio vuelta la cabeza".