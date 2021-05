Se desató un escándalo en la NBA. Es que se descubrió que la estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, violó los protocolos de salud y seguridad de la organización.

El problema surge que a pesar de lo sucedido, James no será suspendido. Es que para la NBA, la naturaleza del evento no alcanzó un nivel de amenaza de propagación del coronavirus. Esto se contrapone a los protocolos de la liga, que dicen que los jugadores que no cumplan con las reglas están sujetos a advertencias, multas o suspensiones.

James fue uno de varios invitados de alto perfil presentes en un evento promocional de una marca de tequila que respaldó a principios de esta semana antes del juego de entrada de los Lakers contra los Golden State Warriors .

El tequila se sirvió en una breve sesión de fotos al aire libre, y los invitados, incluidos el artista Drake y el actor Michael B. Jordan, tuvieron que presentar una prueba de vacunación o un resultado nega