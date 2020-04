Llegó semanas atrás desde Miami a Tandil, en plena recuperación tras la segunda operación en su rodilla derecha, y ahora afronta el aislamiento en su ciudad natal.

Con tiempo libre, Delpo se prendió a la TV. Y en una canal de cable deportivo estaban pasando la recordada final del US Open 2009 en la que venció al suizo Roger Federer en reñidos cinco sets.

Compenetrado, la Torre subió a Instagram una historia realizando una particular confesión: "Once años después y todavía me pongo nervioso". Nueve años después, Del Potro volvió a arribar a la final de ese Grand Slam, pero en esa oportunidad cayó con el serbio Novak Djokovic en tres sets.