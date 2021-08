Lionel Messi se entrenó esta mañana por primera vez con el plantel del París Saint Germain francés, en Camp Des Loges, en la capital gala, a puertas cerradas, poniéndose de esta manera a disposición del entrenador argentino Mauricio Pochettino y reencontrándose con sus compañeros del seleccionado Angel Di María y Leandro Paredes y con su amigo el brasileño Neymar.



Messi llegó al lugar de entrenamiento, un sitio muy cómodo pero sin grandes lujos, a las 9.05 (hora de Francia, las 4.05 de Argentina) para celebrar su primera práctica junto a su nuevo compañeros, entre ellos su compatriota Mauro Icardi.



No obstante, pese a este entrenamiento, Messi está descartado para jugar el sábado ante el Racing de Estrasburgo por la segunda fecha del certamen francés, ya que hace un mes que no juega, desde la final de la Copa América en Brasil, y llegó a París tras gozar de un período vacacional con su familia.

Gran cantidad de público se acerca a Camp Des Loges y está en la puerta con la ilusión de ver a Messi cuando se retire del lugar, aunque se prevé que mañana el entrenamiento puede ser abierto para los hinchas y el periodismo, dato que aún no fue confirmado por el PSG.



Según Le Parisien, Messi se sometió a unas pruebas físicas que, a priori, no le supondrán un problema tras haber pasado el reconocimiento médico al martes último con total normalidad.



Leo Messi no tendrá problemas para adaptarse a un vestuario que le conoce bastante bien en líneas generales. Su gran amistad con Neymar, que ya le ha dado la bienvenida en las redes sociales, unido a la cercanía que tiene con los argentinos, provocan que su integración al plantel sea inmediata.

Télam