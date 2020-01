La Fundación FIFA fue creada en marzo 2018 por el presidente Gianni Infantino como una entidad independiente con el objetivo de contribuir a la "promoción de un cambio social positivo en todo el mundo".

Sin embargo tiene un fuerte eje en África y en Argentina, un sólo proyecto.



En nuestro país, solamente uno de las 93 iniciativas solidarias anunciadas en 2019 por la Fundación, recaló en la Patagonia. La Asociación Grupo Cre-Arte Argentina, un centro Cultural de San Carlos de Bariloche que participa en la formación e impulso de artistas con discapacidad en situación de pobreza.

Otros países sudamericanos que también recibieron el apoyo de la Fundación FIFA son Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, aunque su mayor eje de presencia está en Africa.



El francés, ex Campeón del Mundo, Youri Djorkaeff es el director de la Fundación que también cuenta con la participación del camerunés Samuel Eto'o, del brasileño Kaká, el australiano Tim Cahill y el director técnico portugués José Mourinho, entre otros.

#FIFAFoundation @FIFAlegend together to support community program in Sao Remo 🇧🇷⚽️💪 pic.twitter.com/C0MIO0DGM7