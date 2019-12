Diego Armando Maradona habló con el programa Líbero de TyCSports sobre el presente de los entrenadores argentinos.

El astro destacó el trabajo de Marcelo Gallardo, el DT de River: "El mejor técnico del fútbol argentino es Gallardo. El Muñeco está haciendo un trabajo fantástico, ganó todo, me gusta cómo juega River. Y me cuesta encontrar un partido que me guste... hasta en la Champions, porque todos se tiran atrás, nadie ataca".

Luego hizo referencia a Gabriel Heinze, el técnico de Vélez, para estar al mando de la Selección.

“Me gusta Guardiola, Mourinho, Pochettino que va al frente… Heinze. El Gringo tiene un futuro increíble, si lo sabe aprovechar está para grandes cosas. A nivel selección me gustaría que tenga una oportunidad. No tengo nada en contra de Scaloni, pero Scaloni no hizo nada por nosotros. No se puede regalar el prestigio así porque así. A nosotros nos costó lágrimas de sangre cuando salimos segundos con Argentina en el Mundial 90 y campeón en México", puntualizó.