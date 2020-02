“África tiene talento. Encontré este video en Internet y no se de quien se trata. Si alguien sabe quien es lo ayudaré desde ahora hasta que se convierta en un campeón”, escribió Ngannou junto a la grabación del niño entrenando.

Se trata de Adeyemo Abdul Somod Ayomide, es de Nigeria, cumplirá cinco años el próximo 23 de marzo y se convirtió en la mayor promesa del boxeo mundial.

“Hablé con su papá que lo entrena a él y a otros estudiantes. Ellos entrenan afuera ya que no tienen gimnasio. Siguiente movimiento: Nigeria”, comentó Ngannou quien al mismo tiempo aseguró que encontró “al próximo Floyd Mayweather”.

I found this video on internet and I don't know who this is but someone bring me this kid and I'll manage him from now until he becomes a Champion. pic.twitter.com/Agn6UClEHw