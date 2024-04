Racing Club le ganó 2-1 al Coquimbo Unido de Chile, en condición de visitante, en el marco de la tercera fecha del Grupo H de la Copa Conmebol Sudamericana y se mantiene invicto en lo que va del certamen.

En el partido disputado en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Chile, Santiago Solari abrió el marcador a los 10 minutos pero un error insólito del arquero Gabriel Arias le dio el empate a los locales a los 43. Dos minutos después, Adrián Martínez de penal puso el 2-1.

Con este resultado, los de Gustavo Costas siguen con puntaje ideal e invictos en el Grupo H del certamen. El próximo encuentro de Racing será el jueves 2 de mayo, desde las 21:10 en Quilmes, ante Talleres de Remedios de Escalada por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Síntesis

Estadio: Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo, Chile.

Árbitro: Carlos Betancur Gutiérrez (Colombia).

VAR: Yadir Acuña (Colombia).

Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Dylan Escobar, Elvis Hernández, Manuel Fernández, Sebastián Cabrera; Dylan Glaby, Sebastián Galani; Luciano Cabral, Andrés Chávez y Martín Mundaca. DT: Fernando Díaz.

Racing Club: Gabriel Arias; Facundo Mura, Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Maximiliano Salas. DT: Gustavo Costas.

Goles en el primer tiempo: 10m. Santiago Solari (R); 43m. Gabriel Arias en contra (C); 45m. Adrián Martínez (R)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Juan Cornejo por Sebastián Cabrera (C) y Benjamín Chandía por Martín Mundaca (C); 20m. Johan Carbonero por Santiago Solari (R); 28m. Roger Martínez por Adrián Martínez (R) y Baltasar Rodríguez por Bruno Zuculini (R); 30m. Alejandro Camargo por Sebastián Galani (C) y Alejandro Azócar por Christopher Barrera (C); 42m. Gastón Martirena por Maximiliano Salas (R) y Juan Fernando Quintero por Agustín Almendra (R)