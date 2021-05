Apenas terminó el partido el capitán del equipo Celeste fue a buscar a quien lo insultaba. No llegó a mayores sólo porque un grupo de allegados lo frenó y evitó que “avanzara”. Aún no se sabe quien insultaba, hincha, allegado o algún dirigente.

Cuando estaba por dejar el estadio, Pablo Vegetti seguía muy molesto y al paso increpó a algunos dirigentes y en especial a la gente de seguridad: “Ustedes saben bien quién entra a la cancha. Saben perfectamente quién es el que insulta”, sostuvo el atacante, que con claras muestras de fastidio agregó: “Somos nosotros los que ponemos la cara en la cancha. Somos nosotros los que no nos escondemos. Así que no me digan que no saben quién fue”.