"Renunciá Demcichelis", se leía en varios papeles desplegados en el piso del famoso playón del estadio, a metros del famoso hall en el que se generaron las manifestaciones más fuertes en la historia del club.

Aparecieron volantes contra Demichelis en el Monumental.

Más allá de reconocer que todo el plantel deberá reflexionar a partir de esta derrota, Demichelis se mostró optimista para lo que viene: "Somos un equipo de local y otro diferente de visitante. Hay que hacer un mea culpa entre todos y un gran análisis entre todos. Lo veníamos hablando mucho con el grupo, tuvimos 10 días de convivencia muy buenos, pero no nos pusimos en ventaja. Abren el partido con una falta lateral, no pudimos entrar, pero lo que queda es alentador: los octavos de final ante un equipo argentino que nos va a hacer competir definiendo en casa y nos queda el torneo. No tengo dudas de que vamos a llegar a diciembre compitiendo hasta la última fecha".

Tras la derrota, Jorge Brito y Matías Patanian, presidente y vicepresidente del club respectivamente, se acercaron al vestuario de River. Respecto a esa situación, Demichelis reconoció que ambos "están siempre cercanos al plantel" y que bajaron hasta allí para darle apoyo al equipo.

Vía: Olé