Andrés Fassi estuvo en Entre Nosotros, Rebeca, el programa que emiten en simultáneo Canal 10 y Radio Universidad. Habló de distintos temas. De su experiencia de más de 20 años en México y de lo que le ha tocado vivir en este último lustro como titular de la entidad de barrio Jardín.

Se refirió también al alcance social de algunas medidas de Talleres, específicamente al centro deportivo construido en la zona del Parque de la Vida, una responsabilidad del club en el marco del convenio con la Municipalidad para construir Mundo Talleres, en la zona sur de la ciudad.

Además fue consultado sobre sus gestiones para rearmar el plantel para el próximo semestre. Y destacó: En los próximos diez días no habrán muchas novedades. Tengo que viajar a Colombia para tratar de retener a Dayro (Moreno). La intención es vender un jugador para poder traer tres refuerzos. Uno será un zaguero central; otro, un extremo y otro, un delantero central porque Nahuel Bustos no jugará los primeros cuatro partidos del 2020 por estar en la selección sub 23 que jugará el campeonato sudamericano.

También en diálogo con Cba24n, Fassi sostuvo: En las últimas semanas hubo gente de Portugal y de Alemania siguiendo a algunos de nuestros jugadores. A Bustos lo venderemos siempre y cuando paguen lo que pidamos (la cláusula de rescisión de su contrato es de 18.000.000 de euros), lo mismo que a (Andrés) Cubas. Tampoco hay que descartar la posibilidad de vender a (Guido) Herrera, a (Juan Cruz) Komar y a (Leonardo) Godoy, y por qué no a (Facundo) Medina y (Tomás) Pochettino".

Al margen de qué jugador sea vendido, la ecuación para el mandatario es la siguiente: "Si a Talleres le quedan por lo menos dos millones de dólares limpios de alguna venta, no tendría problemas para afrontar la segunda parte de la superliga.

Por último destacó la evolución del fútbol femenino en el club y remarcó que se generarán divisiones inferiores para acercar a niñas y jóvenes, además de potenciar al equipo que compita en la Liga Cordobesa de Fútbol.