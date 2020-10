El grupo Globo no transmitirá el partido entre Brasil y Perú en las eliminatorias al Mundial 2022 y seguirá con la emisión habitual de la novela “A Força do Querer”. Según el portal de la UOL, la emisora ​​de Río de Janeiro comunicó internamente a los editores y reporteros que no podía concluir las negociaciones con las federaciones sudamericanas. Por lo tanto, la pantalla será exclusiva del servicio de transmisión EI Plus de Turner.

Es más, no se enviarán profesionales de la radiodifusión a Perú y los reportajes se editarán utilizando material enviado por el canal de TV de la Confederación Brasileña de Fútbol.

En TV abierta, el programa contará con la telenovela "A Força do Querer" y la serie "Bajo presión". El canal de cable Sportv transmitirá los partidos de la Serie B del Brasileirão.