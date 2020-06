Luego de las declaraciones sobre los lugares en donde le gustaría que la selección nacional afronte sus compromisos futuros, Lionel Scaloni aclaró ese punto y abordó otros temas vinculados con el equipo albiceleste.

En diálogo con Infobae, el entrenador del seleccionado argentino negó que esté en contra de los hinchas de River y contra el estadio Monumental de Núñez cuando dijo que le gustaría que la selección juegue en la cancha de Boca Juniors o en los de Rosario Central o Newell's Old Boys por ser ámbitos más cerrados, en donde se nota una mayor cercanía del grupo.

“Qué lío, ¿no? Lo que pasa es que se malinterpretó todo. Apenas fue una respuesta a una pregunta. Pero yo no tengo problemas. Me da lo mismo ser local en cualquier estadio. Hablé de cercanía física por el calor del público, no del aliento. No tengo nada en contra de los hinchas de River. Como Argentina históricamente lo hizo, vamos a ir al Monumental a jugar varios partidos de la Copa América y también de las Eliminatorias. Y sé que nos vamos a sentir muy locales en River, muy cómodos y respaldados. Yo no tengo ningún problema con el Monumental ni con ningún estadio. Esto es la Selección. No es River o Boca, ni Newell’s o Central, Racing o Independiente, o San Lorenzo o Estudiantes o Vélez. Yo pienso que la Selección tiene que jugar en distintos puntos del país. No entiendo por qué debe hacerlo sólo en un estadio”.

También se refirió a los jugadores consolidados en el primer equipo, a los cuales no citó personalmente, aunque brindó un detalle que permitió saber que hay una base de jugadores que, sin ser titulares, tendrán garantizada futuras convocatorias.

“Ocho o nueve nombres en el equipo ya salen de memoria. La Copa América fue una buena prueba. Se nos cayeron Palacios en la última semana y Andrada estando allá en Brasil. Las dudas las disipamos y después los últimos seis partidos nos ayudaron a terminar de crear esa base de jugadores. Eso ya está. Por supuesto que seguirán viniendo otros. La puerta está abierta para todos”.

Scaloni dejó traslucir que Mauro Icardi seguirá siendo tenido en cuenta, lo mismo que Matías Suárez y negó algún malestar de Sergio Aguero por su suplencia en un buen porcentaje de partidos.