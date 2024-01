Ad honorem: Jubilado da clases de Deportes Adaptados en Carrilobo

El Taller Municipal de Deporte Adaptado de Carrilobo funciona desde 2015 cuando asumió la intendencia el ex intendente Daniel Tappero. En ese momento, convocó al frente del mismo, al profesor Carlos Bustamante, quien no dudó a la hora de aceptar el desafío.

“Daniel recibió el Municipio en rojo por eso me ofrecí para hacer el trabajo ad honorem y así seguí hasta el día de hoy”, comenta el profesor, jubilado desde el año 2019.

Desde el Taller se brindan distintas disciplinas deportivas a los once participantes del mismo, siendo 10 varones y una mujer. Además, luego de gestionarse en Nación y conseguirse una combi, pueden acudir de manera diaria a una escuela especial en Pozo del Molle, lo cual los ayuda mucho más en su integración e inclusión.

Ese vehículo les ha permitido poder hacer viajes recreativos a diferentes puntos turísticos como así también participar de encuentros en otras localidades.

Entre los proyectos para 2024, Carlos anticipó que fueron invitados por el intendente de Mina Clavero para que puedan visitar dicha ciudad, la cual está programada para marzo o abril.

A su vez, mantienen conversaciones con el legislador departamental, Lucas Valiente, para lograr concretar un viaje a Mar del Plata debido a que la mayoría de los chicos no conocen el mar.

En el mes de diciembre, desde el Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba, entregaron una distinción al Taller Municipal de Deporte Adaptado de Carrilobo por el trabajo que vienen desarrollando, destacando el trabajo ad honorem del profesor Bustamante, su pasión y vocación.

“Nos sorprendió”, admitió Carlos y agregó: “Nos permite seguir avanzando, realizar otras actividades, nos conocen, nos proponen otras cosas para hacer, asi que es definitiva es algo en beneficio de los chicos. Nos sentimos tremendamente orgullosos”, asintió.

Consultado sobre la razón que lo llevó aceptar la propuesta en 2015 de estar al frente del Taller, Carlos contó: “Apenas me recibí fui a trabajar a Neuquén y mi primera tarea fue en una escuela especial. Ahí trabajé cuatro años, donde aprendí mucho, trabajé muy cómodo, me sentí muy bien, y lo quise trasladar acá como una devolución por todo lo que la docencia y la vida me dieron. Lo hago ad honorem con el único objetivo de trabajar por los chicos para que se desenvuelvan de la mejor manera”, expresó con emoción y orgullo por sus alumnos que día a día logran superarse dando verdaderas lecciones de vida.

Vía: El Diario Del Pueblo