Agustín Calleri recorrió la Expo Altas Cumbres en la previa de la competencia

La localidad de Villa Cura Brochero fue el escenario de la presentación de la Experiencia Altas Cumbres, un evento que ofrece dos disciplinas apasionantes para quienes buscan aventura y adrenalina en la montaña y que se ha consolidado como una de las competencias más importantes del país.

En este marco, comenzó la Expo Altas Cumbres, en el Polideportivo Municipal, lugar que recorrió el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, acompañado por el intendente Carlos Oviedo, el secretario de gobierno, Gerardo Cuello y organizadores del evento.

Las autoridades realizaron un recorrido por los lugares más simbólicos de la ciudad serrana, que cerca del final de la temporada estival, tiene la oportunidad de recibir una gran afluencia de turistas y competidores de argentina y varios países del mundo. En tal sentido, el recorrido abarcó la Expo Altas Cumbres, la plaza y el santuario Cura Brochero, además del Parque Temático, espacios icónicos de la localidad.

Luego, compartieron un panel donde, ante medios locales y regionales, dieron inicio formal a este fin de semana deportivo. Durante la presentación, Agustín Calleri destacó: "Es un placer estar en una competencia tan importante, donde hay 4.500 inscriptos en dos disciplinas. No solo es relevante en lo deportivo, sino también por el impacto económico que genera en la región”.

Un entorno único caracterizado por paisajes de ensueño, un ambiente de camaradería y lleno de emociones e historias de vida reunirán a competidores desde los 12 años hasta más de 70 años que recorrerán localidades como Villa Cura Brochero, Ambul, San Lorenzo y Panaholma, brindando a los participantes una experiencia única en los Valles de Traslasierra.

Cabe destacar que la competencia reunirá a corredores y ciclistas, amateurs y profesionales, de todas las provincias argentinas, además de participantes de Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil. Esto permitirá un muy esperado impulso turístico en la región para la última etapa de febrero en las sierras cordobesas. Al respecto Calleri agregó: “La mayoría de los competidores vienen de otras provincias, con solo un 30% de Córdoba, lo que demuestra la relevancia de este evento a nivel nacional y la movilización de la economía local".

La experiencia abarcará el “Run Altas Cumbres” que se realizará el sábado 22 de febrero, con distancias de 60 km, 42 km, 21 km, 10 km y 5 km; y la “Vuelta Altas Cumbres” que se correrá el domingo 23 de febrero, una prueba de ciclismo de montaña con distancias de 120 km, 82 km y 32 km.

Expo Altas Cumbres

La Expo Altas Cumbres, ubicada en el Polideportivo Municipal, reúne a más de 40 stands, que exhiben productos y servicios exclusivos para ciclistas, junto con charlas y novedades del mundo deportivo. La misma estará abierta al público desde el jueves 20 hasta el domingo 23 de febrero, en los siguientes horarios:

- Jueves a sábado: de 9:00 a 20:00.

- Domingo: de 9:00 a 17:00.

Cronograma de la competencia

La Experiencia Altas Cumbres ofrecerá distintas pruebas a lo largo del fin de semana:

Run Altas Cumbres - Sábado 22 de febrero:

- 4:00 AM - Largada 60 km

- 6:00 AM - Largada 42 km

- 7:00 AM - Largada 21 km

- 7:30 AM - Largada 10 km y 5 km

- 8:00 AM - Campeonato Argentino U20

- 16:00 PM - Premiación en el Polideportivo Municipal Cura Brochero

- 18:00 PM - Mini VAC (competencia participativa para niños de 3 a 10 años)

Vuelta Altas Cumbres - Domingo 23 de febrero:

- 120 km: Largada a las 8:00 AM desde el Polideportivo Municipal Villa Cura Brochero.

- 82 km: Largada a las 10:00 AM desde la plaza de la localidad de Ambul.

- 32 km: Largada a las 9:35 AM en La Posta, camino a las Altas Cumbres.

- 15:00 PM: Premiación en el Polideportivo Municipal Cura Brochero.