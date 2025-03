Hace una semana, Agustina Albertario sorprendió al mundo del deporte al anunciar el final de su etapa en el seleccionado argentino femenino de hockey y este miércoles, después de “procesar” lo ocurrido, apuntó al entrenador Fernando Ferrara como el responsable.

“Lo que yo digo son las formas”, introdujo la exLeona antes de explayarse sobre lo sucedido: “Le dije en diciembre que, si me iba a sacar, que lo hiciera en ese momento, que me iba a doler en el alma, pero que estaba acomodando mi vida”.

Ferrara le prometió su vuelta en marzo pero a fines de febrero, después de la fecha de la Pro League, le comunicó que no la tendría en cuenta ni para la Copa América de este año ni para el Mundial 2026. "Sentí que se rio en mi cara, y es eso lo que me molesta”, cuestionó en el canal de streaming Olga.

Consultada por los motivos esgrimidos por el DT, Albertario contó: “Sólo me dijo que no fue por mi rendimiento, sino que quería probar nuevas delanteras. Me parece algo buenísimo, y me ha pasado con otros entrenadores, pero no me desvinculaban de Las Leonas”.

También se molestó por los modos de la comunicación: “Me pasó a mí y lo vimos con otras jugadoras que renunciaron por los destratos. Esta más que bien que tenga sus motivos, pero no somos caballos de carrera. Siempre fui una persona que dice lo que piensa y por eso siento que hoy estoy acá. Hay muchas jugadoras que no se animan a hablar porque en el pasado sacaban a las que lo hacían”.