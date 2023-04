Argentina, de nuevo en los Play-Offs de la Billie Jean King Cup

En una semana marcada por auspiciosos debuts, la Selección Argentina de Tenis superó a Perú por 2 a 1, ganó la serie N°100 de su historia y, por tercer año consecutivo, logró la clasificación a los Play-Offs de la Billie Jean King Cup, que se disputarán en noviembre. Colombia consiguió el otro pase a estas instancia que pondrá en juego un lugar en los Qualifiers 2024.

Precisamente el equipo anfitrión y Argentina se enfrentarán este sábado en el último partido del Grupo I Américas 2023 para definir el 1° y 2° puesto.

En lo que va de la competencia, ambos solo perdieron un partido. El equipo dirigido por Mercedes Paz llegaba a Cúcuta (Colombia) afectado por ausencias de de peso, con las debutantes Martina Capurro Taborda y Berta Bonardi, con el regreso de Guillermina Naya a la Selección luego de su largo período de inactividad, y con una N°1 impensada, Julia Riera.

Pero nada de todo eso significó un obstáculo para la Selección nacional, que se fortaleció con el correr de los días y los buenos resultados. Riera, de 20 años y 252° del mundo, se convirtió en una verdadera líder dentro de la cancha, cediendo apenas el set inicial en toda la semana y cerrando en el dobles la serie frente a Perú de este viernes.

La pergaminense debutó esta semana en singles y ganó todos sus encuentros, aportándole un total de 5 puntos al equipo. Así, Argentina volverá a jugar los Play-Offs de la copa, la misma instancia que disputó en 2021 frente a Kazajistán y en 2022 ante Brasil.

Esta instancia tendrá lugar el 10-11 o el 11-12 de noviembre, bajo el tradicional formato local/visitante. El rival saldrá de los perdedores de los Qualifiers que se están jugando este fin de semana.

DECLARACIONES:

Mercedes Paz: “Es una clasificación muy especial por cómo se dio. Venir de Tucumán, que fue una serie dura (en referencia a la derrota frente a Brasil en 2022), llegar acá y que el equipo se desarme y jugar con uno nuevo… fueron muchos cambios pero estoy súper orgullosa del nivel de este equipo. Me hicieron vivir una semana muy linda y estoy muy agradecida”.

Julia Riera: “Siento que estoy en mi mejor momento y que jugar para Argentina me da una motivación extra. Al principio estaba un poco nerviosa por ser la número uno de Argentina, pero lo pude resolver de la mejor manera y me pone contenta que se hayan dado los resultados. Siento que cada vez estoy mejor, de a poco voy mejorando las cosas más flojas que tengo y, en el último tiempo, fui subiendo mi nivel”.

Guillermina Naya: “La verdad es que no me imaginaba esto cuando volví a jugar en Tucumán (NdeR: estuvo casi dos años fuera de las canchas); estoy muy feliz de estar acá y de ser parte de nuevo de la Selección. Le quiero agradecer a Mecha por llamarme, una siempre quiere representar a la Argentina y, cuando me llamó, no lo dudé”.

RESULTADOS DEL VIERNES:

Single 2 Lucciana Pérez Alarcón a Martina Capurro Taborda 7-5 6-1

Single 1 Julia Riera a Romina Ccuno 6-0 6-0

Dobles Guillermina Naya / Julia Riera a Anastasia Iamachnike / Lucciana Pérez Alarcón 6-4 6-4